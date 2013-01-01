Рейтинг ОРВ-2017: Удмуртия подтвердила высокий результат

Удмуртской Республике присвоена оценка «высший уровень», что подтверждает качество и высокий уровень практического применения инструментов оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в регионе. Помимо данных представленных в общем доступе и Министерством экономики Удмуртской Республики, Минэкономразвития России учитывало мнение представителей ведущих региональных бизнес-ассоциаций, участвующих в ОРВ, которые представили свои оценки о качестве проводимой работы.

По результатам исследования субъектов выявлено 3 региона-лидера, остальные участники мониторинга распределены по группам, соответствующим качеству проведения процедур ОРВ и экспертизы в субъекте. Всего оценку «высший уровень» получили 27 субъектов, «хороший уровень» - 36 субъектов, «удовлетворительный уровень» - 16 субъектов, «неудовлетворительный уровень» - 3 субъекта.

С докладом «О развитии института оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации и органах местного самоуправления в 2017 году» можно ознакомиться по ссылке: http://orv.gov.ru/Files/GetFile?fileid=879aa464-a0c8-4ade-9a99-ec62fe07cec0