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Регионы Юга России создадут «Золотое кольцо Боспорского царства»

Фев 14
Москва Центральный федеральный округ
Регионы Юга России создадут «Золотое кольцо Боспорского царства»

На РИФ «Сочи-2019» администрация Краснодарского края, Совет министров Республики Крым, правительства Севастополя и Ростовской области, а также Ростуризми Русское географическое общество подписали соглашение о реализации межрегионального туристического проекта.
Новый маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» включает в себя десять городов на территории четырех субъектов РФ, причем пять из них расположены на Крымском полуострове

По данным крымского правительства, в инфраструктуру маршрута, который создается по аналогии со всемирно известным «Золотым кольцом России», войдут античные поселения в Севастополе, Симферополе, Керчи, Евпатории и Феодосии, четыре аэропорта, мост через Керченский пролив, две федеральные трассы «Дон» и «Таврида», круизная линия лайнера «Князь Владимир», а также около трех тысяч гостиниц, более двухсот объектов показа, свыше тысячи кафе и ресторанов, более четырех десятков виноделен. По оценкам экспертов новый маршрут может обеспечить 10-процентный рост туристического потока в Республику Крым.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что сделан важный шаг к повышению туристического потенциала регионов юга России, а соглашение предусматривает установление и расширение связей между организациями туристической сферы, эффективное и взаимовыгодное использование историко-культурного и туристско-рекреационного потенциала четырех субъектов, организацию единой сети туристских маршрутов.

Всего участники Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи 14-15 февраля, планируют подписать форума более 500 соглашений на общую сумму 800 млрд рублей. По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Российского инвестиционного форума Антона Кобякова, соглашения, заключаемые на форуме, служат привлечению инвестиций в региональные проекты, развитию межрегиональных связей, взаимовыгодному сотрудничеству бизнеса и власти в субъектах РФ, стимулируют деловую активность, которая является основополагающим фактором реализации национальных проектов.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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