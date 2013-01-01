Путин поддержал создание российско-китайского агрохолдинга в Приморье



В ходе российско-китайских переговоров в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопрос о создании совместного сельскохозяйственного холдинга в Приморском крае. Предварительная стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей.

По словам российского лидера, сегодня открываются перспективы в сфере развития агропромышленного производства двух стран. Российская Федерация и КНР готовы совместно развивать международные транспортные коридоры. Для реализации планов в максимально короткие сроки и с максимальной выгодой будут задействованы Транссибирская и Байкало Амурская магистрали, а также Северный морской путь.

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что страны будут прилагать совместные усилия для интеграционного экономического развития в регионе.

В Приморье довольно остро стоит проблема регулирования участия иностранных конкурентов в области сельского хозяйства, особенно соблюдения ими природоохранного законодательства.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ