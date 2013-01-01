Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области



На совещании по социально-экономическому развитию Астраханской области под председательством Президента России при участии ключевых министров РФ и главы региона Сергея Морозова было заявлено о поддержке ряда социально значимых проектов в регионе.

Прежде всего, была рассмотрена проблема перехода на школьное обучение в одну смену. «Сейчас по области 17 процентов детей учатся во вторую смену. Для перевода всех школ на односменный режим работы к 2025 году необходимо создать около 20 тысяч новых учебных мест, а это более 20 новых школ», — сообщил главе государств врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева подтвердила финансирование в рамках адресной инвестиционной программы строительства школ в посёлке Лиман на 675 мест, в посёлке Мирный Наримановского района на 220 мест и в селе Каралат Камызякского района на 220 мест. Ввод всех трёх школ в эксплуатацию запланирован не позднее 2020 года. На совещании также принято решение о строительстве средней общеобразовательной школы на тысячу мест в микрорайоне Западном областного центра. Всего из федерального бюджета на эти цели будет направлено более одного миллиарда рублей.

Министерство просвещения РФ на совещании поддержало также предложение Астраханской области о реконструкции круглогодичного детского лагеря «Юность» в селе Яксатово. Кроме этого, в 2020-2021 годах предусмотрено строительство в регионе международного образовательного центра «Астриус» для одарённых и талантливых детей и молодёжи.

По словам главы Астраханской области Сергея Морозова, для развития региона необходимо строительство 25 домов культуры и центров культурного развития. В этой связи министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что уже в этом году в сельских районах области появятся пять новых ДК. Также, по поручению Президента России, предусмотрено финансирование строительства ещё шести домов культуры в следующем году.

Заканчиваются реставрационные работы в Астраханском Кремле - главной достопримечательности региона, которые велись на территории комплекса более десяти лет. «Сейчас остался последний объект − Троицкий собор. Он полностью обеспечен деньгами. Мы надеемся, что в течение трех лет комплексная реконструкция и реставрация кремля будет завершена», − отметил глава Минкульта РФ.

Президентский грант может получить Астраханский театр оперы и балета. С такой просьбой министр культуры РФ Владимир Мединский и руководитель Астраханской области Сергей Морозов обратились к президенту Владимиру Путину.

«Это позволит поддержать творческий состав, привлечь перспективных молодых специалистов и будет способствовать развитию российской школы исполнительских искусств», − подчеркнул Владимир Мединский. Он высоко оценил работу театра, рост его посещаемости и отметил, что почти втрое увеличилось количество спектаклей на сцене театра – со 150 до 400 в год.

«Я бы поддержал ходатайство области и учредил грант специально для астраханского театра. Нужно поддерживать тех, кто хорошо работает. И таким образом сохранять в театре свои кадры», − подчеркнул министр культуры РФ.

Федеральное министерство культуры поддерживает ещё один крупный астраханский проект - модернизацию кинотеатра «Октябрь». По словам Мединского, чтобы превратить комплекс в современный концертный зал с сохранением возможности демонстрировать фильмы в малых кинозалах, потребуется порядка миллиарда рублей. Средства уже найдены.

Особое внимание уделили проблемы здравоохранения в Астраханской области. Из федерального бюджета в 2020 году на строительство нового лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера будет выделено около 220 млн рублей. С расширением площадей онкодиспансера предполагается сократить сроки обследования больных, что даст возможность на 10-12% увеличить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, а значит – спасти сотни людей.