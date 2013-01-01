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Путь немецким самолетам проложат российской «Галактикой»

Июн 27
Москва Центральный федеральный округ
Путь немецким самолетам проложат российской «Галактикой»

Четыре аэропорта Германии оснащены аэронавигационными системами СА УВД «Галактика», которые производит и устанавливает российская компания «Азимут»
При содействии Госкорпорации «Ростех» компания разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением.

Комплекс средств автоматизации управления воздушным движением «Галактика» — новейшая разработка компании. Он был установлен в Казани перед Универсиадой, позже такими системами оснастили аэропорты Армении и Египта, а теперь ими оборудованы диспетчерские рабочие места аэропортов Аугсбурга, Любека, Брауншвейга и Зульта.

Все работы выполнены по правилам и нормам Международной ассоциации гражданской авиации (ICAO) и агентства Евроконтроль. Специалисты АО «Азимут» также провели обучение диспетчерского и инженерного персонала согласно всем требованиям Европейских стандартов по авиационной безопасности, успешно выполняя все операционные функции.

Руководство «Азимута» считает, что этот первый опыт работы в Германии с учетом национальных требований по авиационной безопасности страны Евросоюза очень ценен для дальнейшего развития компании. Здесь рассчитывают на продолжение сотрудничества с европейскими странами и новые поставки «Галактики», которая зарекомендовала себя как надежная и удобная в эксплуатации система управления воздушным движением.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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