Промышленный туризм: спрос рождает предложение



Проблемы развития промышленного туризма обсудили Вологодская и Ярославская ТПП на выездном расширенном заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, которое состоялось в г. Тутаев.

15 марта 2019 года президент Вологодской ТПП Галина Телегина приняла участие в г. Тутаеве Ярославской области состоялось в выездном расширенном заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, которое проходило в г. Тутаеве Ярославской области.

Заседание было посвящено актуальной тематике: «Проблемы и перспективы развития промышленного (индустриального) туризма в российских регионах. Координация взаимодействия промышленных предприятий, туристических организаций и образовательных учреждений».

В заседании приняли участие представители туриндустрии из Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Переславля, Мышкина, Гаврилов-Яма, Вологды и Череповца.

На повестке дня были вопросы создания и продвижения региональных проектов развития промышленного туризма, профориентации, роль народных художественных промыслов в развитии малых городов и поселений, проблемы и возможности развития туризма в моногородах.

Вел заседание председатель комитета ТПП РФ, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он отметил, что промышленный туризм обладает огромным потенциалом для социально-экономического развития регионов, но сегодня не используется в полном объеме. По разным оценкам, промышленный туризм составляет от 1 до 3% от общего объема туристического рынка.

«Сегодня промышленный туризм недооценен и для того, чтобы он стал основой или импульсом для развития территории нужно его рассматривать во взаимодействии с другими видами туризма, – отметил Юрий Барзыкин. – Должна быть заинтересованность местного сообщества, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, жителей региона. Необходимо эти усилия и потенциалы складывать. Есть, конечно, серьезные проблемы, к примеру, обеспечение безопасности на объектах. Но с другой стороны, уже абсолютно доказано, что на самих предприятиях повышается производительность труда, заинтересованность сотрудников и авторитет, когда они видят, что их деятельность вызывает интерес, это создает дополнительную мотивацию".

"Промышленный туризм обладает огромным потенциалом для социально-экономического развития регионов, который сегодня не используется в полном объеме,- считает Галина Телегина. -С одной стороны, промышленный туризм включает в себя организованные посещения предприятий в целях получения эстетических впечатлений, профориентации, а с другой, охватывает народно-художественные промыслы и кустарные производства.

Вице-президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая выразила благодарность Торгово-промышленной палате России. «Это уже второе наше совместное мероприятие с Комитетом ТПП РФ по туризму, первое прошло в 2016 году, – сказала она. – Сегодня мы обсуждаем актуальные вопросы и задачи развития промышленного туризма. Заявленные для обсуждения темы очень непростые, и, пожалуй, именно таким образом, на пересечении и туризма, и промышленности, и народно-художественных промыслов, и образования рождается ценное зерно, из которого «вырастут» интересные и достойные проекты, которые принесут много смыслов и пользы как Ярославской области, так и стране в целом. Благодарю за гостеприимство администрацию Тутаевского муниципального района, департамент туризма Ярославской области, с которым у нас выстроено эффективное взаимодействие. В прошлом году мы совместно реализовали уникальный проект «Школа туризма и гостеприимства». Проект, который имеет системный эффект для туристической отрасли, который рождает лидеров и задает векторы развития этой сферы. В продолжении работы над проектом, думаю, появятся интересные проекты и в сфере промышленного туризма, и в коллаборации с другими видами туризма».

Промышленный туризм является частью стратегии развития туризма в Ярославской области. «Второй год мы детально занимаемся развитием городского туризма и вместе с муниципалитетами, предпринимателями региона формируем продукты, отвечающие современному запросу туристов для путешествия по городам области, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В Ярославской области при потенциале свыше 300 предприятий в промышленном туризме работает лишь около 30, которые открывают свои двери и видят туризм частью либо социальной, либо маркетинговой стратегии».

В ходе мероприятия прозвучали интересные предложения по развитию промышленного туризма, состоялся полезный обмен опытом и идеями.

Организаторы выразили надежду, что встреча будет способствовать выработке системных подходов к формированию и продвижению регионального и межрегионального турпродукта. Комитетом ТПП РФ запланировано продолжить работу по подготовке методических рекомендаций для развития промышленного туризма и формирования перечня турпродуктов для промышленных предприятий и туроператоров.