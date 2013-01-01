Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 МАР, 13:15 МСК
USD (ЦБ)    64,3167
EUR (ЦБ)    73,3610

19 МАР, 13:15 МСК
USD (ЦБ)    64,3167
EUR (ЦБ)    73,3610

Промышленный туризм: спрос рождает предложение

Мар 19
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Промышленный туризм: спрос рождает предложение

Проблемы развития промышленного туризма обсудили Вологодская и Ярославская ТПП на выездном расширенном заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, которое состоялось в г. Тутаев.
15 марта 2019 года президент Вологодской ТПП Галина Телегина приняла участие в г. Тутаеве Ярославской области состоялось в выездном расширенном заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, которое проходило в г. Тутаеве Ярославской области.

Заседание было посвящено актуальной тематике: «Проблемы и перспективы развития промышленного (индустриального) туризма в российских регионах. Координация взаимодействия промышленных предприятий, туристических организаций и образовательных учреждений».

В заседании приняли участие представители туриндустрии из Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Переславля, Мышкина, Гаврилов-Яма, Вологды и Череповца.

На повестке дня были вопросы создания и продвижения региональных проектов развития промышленного туризма, профориентации, роль народных художественных промыслов в развитии малых городов и поселений, проблемы и возможности развития туризма в моногородах.

Вел заседание председатель комитета ТПП РФ, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он отметил, что промышленный туризм обладает огромным потенциалом для социально-экономического развития регионов, но сегодня не используется в полном объеме. По разным оценкам, промышленный туризм составляет от 1 до 3% от общего объема туристического рынка.

«Сегодня промышленный туризм недооценен и для того, чтобы он стал основой или импульсом для развития территории нужно его рассматривать во взаимодействии с другими видами туризма, – отметил Юрий Барзыкин. – Должна быть заинтересованность местного сообщества, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, жителей региона. Необходимо эти усилия и потенциалы складывать. Есть, конечно, серьезные проблемы, к примеру, обеспечение безопасности на объектах. Но с другой стороны, уже абсолютно доказано, что на самих предприятиях повышается производительность труда, заинтересованность сотрудников и авторитет, когда они видят, что их деятельность вызывает интерес, это создает дополнительную мотивацию".

"Промышленный туризм обладает огромным потенциалом для социально-экономического развития регионов, который сегодня не используется в полном объеме,- считает Галина Телегина. -С одной стороны, промышленный туризм включает в себя организованные посещения предприятий в целях получения эстетических впечатлений, профориентации, а с другой, охватывает народно-художественные промыслы и кустарные производства.

Вице-президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая выразила благодарность Торгово-промышленной палате России. «Это уже второе наше совместное мероприятие с Комитетом ТПП РФ по туризму, первое прошло в 2016 году, – сказала она. – Сегодня мы обсуждаем актуальные вопросы и задачи развития промышленного туризма. Заявленные для обсуждения темы очень непростые, и, пожалуй, именно таким образом, на пересечении и туризма, и промышленности, и народно-художественных промыслов, и образования рождается ценное зерно, из которого «вырастут» интересные и достойные проекты, которые принесут много смыслов и пользы как Ярославской области, так и стране в целом. Благодарю за гостеприимство администрацию Тутаевского муниципального района, департамент туризма Ярославской области, с которым у нас выстроено эффективное взаимодействие. В прошлом году мы совместно реализовали уникальный проект «Школа туризма и гостеприимства». Проект, который имеет системный эффект для туристической отрасли, который рождает лидеров и задает векторы развития этой сферы. В продолжении работы над проектом, думаю, появятся интересные проекты и в сфере промышленного туризма, и в коллаборации с другими видами туризма».

Промышленный туризм является частью стратегии развития туризма в Ярославской области. «Второй год мы детально занимаемся развитием городского туризма и вместе с муниципалитетами, предпринимателями региона формируем продукты, отвечающие современному запросу туристов для путешествия по городам области, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В Ярославской области при потенциале свыше 300 предприятий в промышленном туризме работает лишь около 30, которые открывают свои двери и видят туризм частью либо социальной, либо маркетинговой стратегии».

В ходе мероприятия прозвучали интересные предложения по развитию промышленного туризма, состоялся полезный обмен опытом и идеями.

Организаторы выразили надежду, что встреча будет способствовать выработке системных подходов к формированию и продвижению регионального и межрегионального турпродукта. Комитетом ТПП РФ запланировано продолжить работу по подготовке методических рекомендаций для развития промышленного туризма и формирования перечня турпродуктов для промышленных предприятий и туроператоров.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вологодская область:
19 Мар:
18 Фев:
15 Фев:
Северо-Западный федеральный округ:
12 Фев:
12 Фев:
12 Фев:
РОССИЯ:
18 Мар:
18 Мар:
18 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

Промышленный туризм: спрос рождает предложение

Промышленный туризм: спрос рождает предложение

Вологодский бизнес поставил «отлично» организации выставки «СРМ. Премьера моды в Москве - 2019."

Вологодский бизнес поставил «отлично» организации выставки «СРМ. Премьера моды в Москве - 2019.

В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС

В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС

В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов

В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов

Новости СМИ

Новости дня

12:47 В Кремле заявили, что хотят видеть на Украине президента мира В Кремле заявили, что хотят видеть на Украине президента мира
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:15 «Аэрофлот» и «Россия» планируют ввести безбагажные тарифы «Аэрофлот» и «Россия» планируют ввести безбагажные тарифы
11:35 В Норвегии заявили, что Россия создавала помехи на учениях НАТО В Норвегии заявили, что Россия создавала помехи на учениях НАТО
11:15 Сенат США призывает Дональда Трампа усилить санкции против КНДР Сенат США призывает Дональда Трампа усилить санкции против КНДР
10:41 Певец Андрей Губин уехал из России Певец Андрей Губин уехал из России
09:57 Экс-муж Началовой Евгений Алдонин прокомментировал ее смерть Экс-муж Началовой Евгений Алдонин прокомментировал ее смерть
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
09:26 В США ушла под воду база с «самолетами судного дня» В США ушла под воду база с «самолетами судного дня»

Узнай, страна!

10:36 Промышленный туризм: спрос рождает предложение Промышленный туризм: спрос рождает предложение
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
18 МАР, 18:31 В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС
18 МАР, 18:05 В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов
18 МАР, 17:29 В Иркутской области впервые в России применили «супервагоны» для транспортировки сжиженных газов В Иркутской области впервые в России применили «супервагоны» для транспортировки сжиженных газов
15 МАР, 09:21 Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России
14 МАР, 17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
14 МАР, 14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter