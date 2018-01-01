Новгородскую программу продвижения туристического потенциала признали лучшей на Северо-Западе



28 октября в Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Лидеры Изменений», организованного в рамках федеральной образовательной программы «Развитие региональных команд».

В Санкт-Петербурге 28 октября подвели итоги конкурса «Лидеры Изменений», организованного в рамках федеральной образовательной программы «Развитие региональных команд». Новгородцев на презентации проектов поддержал губернаторАндрей Никитин. Он отметил, что важная составляющая конкурса – возможность для команд субъектов оценить работу своих коллег и соседей.

- Благодаря этой программе появятся новые проекты, которые помогут развитию регионов. Главное, чтобы каждый из них был реализован. Надеюсь, что в следующем году мы соберёмся, чтобы обсудить и посмотреть то, что получилось в итоге, - сказал Андрей Никитин.

Гран-при конкурса достался команде под руководством министра инвестиционной политики региона Владимира Куимова, которая представила проект «Маркетинговая программа продвижения туристического потенциала Новгородской области». Отметим, что нашу область представляли несколько команд.

- Мы разработали маркетинговую программу продвижения действующих и новых, создаваемых туристических продуктов. Предложили конкретные инструменты, связанные с продвижением региона, это и туристско-информационные стенды, это и логистика распространения информации о туристических объектах Новгородской области по путям следования поездов, это создание нового маршрута со скандинавскими странами и другие. Это рабочие инструменты, которые мы вместе региональной командой придумали и уже начали реализовывать, - прокомментировал победу в конкурсе Владимир Куимов.

Кроме того, по словам министра, жюри конкурса, в которое вошли губернаторы, эксперты РАНХиГС, представители АСИ, отметило то, что новгородцы представили четко структурированный готовый продукт.

Программа «Развитие региональных команд» реализуется Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы по поручению Президента России. К обучению в рамках программы в 2018 году по итогам конкурсного отбора был приглашен 1051 человек из 85 региональных управленческих команд. Это заместители руководителей субъектов РФ, руководители и заместители руководителей региональных и муниципальных органов исполнительной власти, региональных институтов развития. По итогам защиты 10 региональных команд с лучшими, по мнению экспертов, проектами программ регионального развития будут приглашены в Москву для их презентации высокому жюри.

По материалам пресс-центра Правительства Новгородской области

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