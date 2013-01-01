Проект «Война и мифы» передан на постоянную экспозицию в Тамбов



В Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялось открытие реконструированной музейной экспозиции «Во славу Родины» и презентация выставки «Война и мифы». Этот всемирно известный выставочный проект передан Российским военно-историческим обществом на постоянную экспозицию в Тамбов.

Богатейшее собрание уникальных реликвий военной истории страны Музейно-выставочного центра теперь объединено с мультимедийной выставкой РВИО «Война и Мифы». В связи с этим экспозиционные площади музея расширены в два раза. По распоряжению губернатора Александра Никитина Музейно-выставочному центру переданы помещения на первом этаже этого же здания. Коллекцию боевых наград, знамен, оружия, личных вещей и документов героев гармонично дополнили современные выставочные технологии, уникальные видео- и фотоматериалы, рассекреченные документы и неизвестные артефакты военной поры.

Выставка «Война и мифы» имеет интерактивный формат. Посетитель может самостоятельно с помощью тач-скринов изучить все накопившиеся за последние 30 лет мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы. Маршрут выставки проходит через залы «Панфиловцы», «Цена войны», «Массовый героизм», «Кто лучше воевал», «Кинозал», «Победа». Впервые проект РВИО «Война и мифы» был представлен в московском Манеже в 2016 году, затем побывал в 8 регионах России, а также ряде европейских стран. За это время с выставкой ознакомились более 2 миллионов человек.

В церемонии открытия новой экспозиции приняли участие первые руководители города и области, представители научной и ветеранской общественности, историки и краеведы, делегация Российского военно-исторического общества. После церемонии открытия в музее начал работу научно-методический семинар для актива регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области по актуальным вопросам истории страны.