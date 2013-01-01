Проект «Война и мифы» передан на постоянную экспозицию в Тамбов
В Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялось открытие реконструированной музейной экспозиции «Во славу Родины» и презентация выставки «Война и мифы». Этот всемирно известный выставочный проект передан Российским военно-историческим обществом на постоянную экспозицию в Тамбов.
Выставка «Война и мифы» имеет интерактивный формат. Посетитель может самостоятельно с помощью тач-скринов изучить все накопившиеся за последние 30 лет мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы. Маршрут выставки проходит через залы «Панфиловцы», «Цена войны», «Массовый героизм», «Кто лучше воевал», «Кинозал», «Победа». Впервые проект РВИО «Война и мифы» был представлен в московском Манеже в 2016 году, затем побывал в 8 регионах России, а также ряде европейских стран. За это время с выставкой ознакомились более 2 миллионов человек.
В церемонии открытия новой экспозиции приняли участие первые руководители города и области, представители научной и ветеранской общественности, историки и краеведы, делегация Российского военно-исторического общества. После церемонии открытия в музее начал работу научно-методический семинар для актива регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области по актуальным вопросам истории страны.
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