Приписанный к порту Мурманск ледокол «Капитан Драницын» первым в мире установил рекорд в Арктике

Приписанный к порту Мурманск ледокол «Капитан Драницын» стал первым в мире среди дизель-электрических ледоколов, который самостоятельно достиг самой высокой точки Арктики — 88 градусов 13 минут северной широты и 31 градуса 37 минут восточной долготы. После завершения погрузочных работ 4 марта ледокол взял обратный курс в норвежский порт Тромсё.

Цель исторического рейса – доставка специалистов-полярников, членов экипажа, а также продовольствия и научного оборудования на дрейфующее научно-исследовательское судно Polarstern, вмороженное во льды в соответствии программой международной полярной экспедиции MOSAIC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate).

Ледокол добрался до места зимовки и доставил 43 тонны груза, пройдя 2278 морских миль через Баренцево море и Северный Ледовитый океан в суровых погодных условиях.

Маршрут корректировался с учётом спутниковых данных об оперативной ледовой обстановке, обработкой которых занимался присутствующий на борту специалист Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ