Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества



На прошедшем в Астрахани расширенном заседании регионального экспертного совета представители общественности и органов власти обменялись мнениями о путях решения актуальных проблем Астраханской области. Врио губернатора Игорь Бабушкин назвал приоритеты развития региона формулой работы для органов власти всех уровней.

В ходе обсуждения были подтверждены пять губернаторских приоритетов, которые являются ключевыми направлениями программы по развитию Астраханской области на ближайшие годы.

По мнению главы региона, первый приоритет — это развитие и укрепление социальной сферы. Люди должны почувствовать себя защищенными. Для этого необходимо "перезагрузить" экономику региона, что стало вторым приоритетом. Реализовать это невозможно без перехода на новое качество управления внутри области, что и определил глава региона третьим приоритетом.

Качество жизни людей напрямую зависит от наличия необходимой инфраструктуры. Это же условие сохраняется и для экономического роста. Тем более, инфраструктурный потенциал региона очень высок. Развитие инфраструктуры стало четвертым приоритетом Игоря Бабушкина.

Работу по развитию региона нужно вести с привлечением всех ресурсов. Укрепление внешнего взаимодействия – пятый приоритет главы региона. Все это позволит усилить позиции региона внутри страны и укрепить межнациональные связи.

«Задача команды, на которую я рассчитываю, – использовать все возможности в полной мере, подтвердить делами, что люди могут нам доверять», – заявил Игорь Бабушкин.

Депутат областной Думы Инна Ирдеева обратила внимание на то, что врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин быстро вник в проблематику региона, в течение месяца сумел провести переговоры с несколькими федеральными министрами и встречи с ключевыми инвесторами, наладить контакт с жителями районов и принять принципиальные кадровые решения. «Важно и то, как оперативно начали решаться проблемы с водой, с ветхим аварийным жильём», – отметила она.

По словам сопредседателя регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», фермера из Лиманского района Павла Андросова, очень важно, что новый глава региона обращает особое внимание на ситуацию в «глубинке».

«Туда региональная власть годами не доезжала, – подчеркнул он. – Качество жизни на селе должно быть не хуже, чем в городе. Для сельских районов главные решения – по водоснабжению, газификации, дорожной инфраструктуре, рабочим местам. А это значит – новые требования к работе муниципальной власти».

Председатель Астраханского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Елена Беспечнова отметила, что в регионе особенно много проблем накопилось в социальной сфере, и обратилась к руководителю области с вопросом об эффективности предложенного им комплекса мер социальной поддержки населения.

«Для того, чтобы понимать, какие меры соцподдержки эффективные, а какие – нет, я дал правительству региона провести мониторинг мер, которые уже существуют и тех, которые скоро вступят в силу, – ответил врио губернатора. – Предстоит большая аналитическая работа. Её результаты будут открытыми. На их основе будем принимать решения».

Член экспертного совета, доктор географических наук, председатель регионального отделения Русского географического общества Пётр Бухарицин рассказал о серьёзной экологической проблеме в зоне западных подстепных ильменей, обмелении Волго-Каспийского судоходного канала. Эти факторы, по мнению учёного, могут отрицательно повлиять на экономику области.

Кроме того, страдают жители «запаромных» сёл. Общественник обратился с предложением наладить строительство современных паромов для нужд низовых сёл на астраханских судоверфях.

«Вопросы, которые вы затронули, входят в число пяти ключевых приоритетов по развитию области, – ответил учёному врио губернатора Игорь Бабушкин. – У нас разворачивается активная фаза загрузки судостроительных предприятий, с ОКС мы также будем обсуждать вопрос постройки таких паромов».

Глава региона также сообщил, что в ходе ближайшего рабочего визита в Астраханскую область министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина обязательно будут обсуждены экологические проблемы региона.