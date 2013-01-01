Приглашаем принять участие в Форуме социальных предпринимателей

5 июля в Ижевске пройдет Форум для социальных предпринимателей – мероприятие, в котором представители социально ориентированного бизнеса смогут найти множество полезной информации о развитии и продвижении проектов

Для Вас:

- самая актуальная информация о социальном предпринимательстве региона,

- практические советы предпринимателей «со стажем»,

- возможности для социального бизнеса в регионе,

- финансирование социальных проектов,

- кейсы успешных практик и многое другое.

А главное вы сможете провести целый день в кругу коллег по социальному бизнесу, обменяться опытом и найти новые варианты для своего развития!

В программе форума:

Как найти бизнес-идею и создать дело своей мечты?

Проектное управление или как успешно выстроить работу социального проекта?

Инструменты государственной поддержки социального предпринимательства

Сбытовая поддержка социального предпринимательства на примере Торгового дома «Больше, чем покупка»

Идеи и концепции социального предпринимательства, успешно зарекомендовавшие себя в малых и средних российских городах.

Как сделать социальный бизнес прибыльным – развиваем продажи.

Продвижение и маркетинг социальных проектов

Бизнес-игра «Как правильно распоряжаться своими деньгами?».

Секреты роста продаж. Семь шагов к получению стабильной прибыли.

Регистрация обязательна! Для регистрации пройдите по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmqnZk4oqiumEwl2Vr680KVD06EoslOiwzjFxrFh4-LN4KA/viewform

Эксперты форума-слета:

Жигулина Юлия Анатольевна - Исполнительный директор Фонда «Наше Бу-дущее»

Гуц Диана Николаевна - Директор Некоммерческого партнерства «Поколение 2015»

Рахновский Евгений Геннадиевич - Заместитель Исполнительного директора Фонда «Наше будущее»

Вайнер Владимир Леонидович - директор Фонда развития медиа проектов и социальных программ «Глэдвэй»

Михайлов Александр Владимирович - бизнес-тренер, тренер по социальному проектированию и управлению проектами, председатель комитета по развитию социального предпринимательства РО ООО «Деловая Россия»

Стрелкова Елена Сергеевна – бизнес-тренер в области управления и продаж

Моров Алексей Васильевич – лучший бизнес-тренер Удмуртской Республики, финалист конкурса «Лидеры России» и др.

Дата проведения: 05 июля 2018 года

Место проведения: г. Ижевск, ул. Зенитная, 4.