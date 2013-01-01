Приглашаем принять участие в Форуме социальных предпринимателей
Для Вас:
- самая актуальная информация о социальном предпринимательстве региона,
- практические советы предпринимателей «со стажем»,
- возможности для социального бизнеса в регионе,
- финансирование социальных проектов,
- кейсы успешных практик и многое другое.
А главное вы сможете провести целый день в кругу коллег по социальному бизнесу, обменяться опытом и найти новые варианты для своего развития!
В программе форума:
Как найти бизнес-идею и создать дело своей мечты?
Проектное управление или как успешно выстроить работу социального проекта?
Инструменты государственной поддержки социального предпринимательства
Сбытовая поддержка социального предпринимательства на примере Торгового дома «Больше, чем покупка»
Идеи и концепции социального предпринимательства, успешно зарекомендовавшие себя в малых и средних российских городах.
Как сделать социальный бизнес прибыльным – развиваем продажи.
Продвижение и маркетинг социальных проектов
Бизнес-игра «Как правильно распоряжаться своими деньгами?».
Секреты роста продаж. Семь шагов к получению стабильной прибыли.
Регистрация обязательна! Для регистрации пройдите по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmqnZk4oqiumEwl2Vr680KVD06EoslOiwzjFxrFh4-LN4KA/viewform
Эксперты форума-слета:
Жигулина Юлия Анатольевна - Исполнительный директор Фонда «Наше Бу-дущее»
Гуц Диана Николаевна - Директор Некоммерческого партнерства «Поколение 2015»
Рахновский Евгений Геннадиевич - Заместитель Исполнительного директора Фонда «Наше будущее»
Вайнер Владимир Леонидович - директор Фонда развития медиа проектов и социальных программ «Глэдвэй»
Михайлов Александр Владимирович - бизнес-тренер, тренер по социальному проектированию и управлению проектами, председатель комитета по развитию социального предпринимательства РО ООО «Деловая Россия»
Стрелкова Елена Сергеевна – бизнес-тренер в области управления и продаж
Моров Алексей Васильевич – лучший бизнес-тренер Удмуртской Республики, финалист конкурса «Лидеры России» и др.
Дата проведения: 05 июля 2018 года
Место проведения: г. Ижевск, ул. Зенитная, 4.
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