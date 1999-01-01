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Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля

Янв 28
Омская область Сибирский федеральный округ
Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля

С 12 по 13 февраля в областном Конгресс-холле пройдет Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион»'19.
У омичей есть шанс успеть зарегистрировать свой проект на конкурс Open Innovations Startup Tour, выиграть 300 тысяч рублей, пригласительный билет на Startup Village, найти инвесторов и партнеров.

Стартап Тур проводится в разных городах России с 2011 года и является самым масштабным проектом в России и странах СНГ, направленным на популяризацию культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.

В мероприятии принимают участие лучшие эксперты рынка - известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, представители венчурных фондов, ведущие технологические эксперты.

«Главная задача Стартап Тура в том, чтобы идея инновационного предпринимательства завладела умами, сердцами, руками многих тысяч молодых и не только молодых людей, у которых есть энергия, талант, стремление объединить наработанные результаты научных исследований и свои предпринимательские возможности, свое умение общаться с людьми, с инвесторами, с клиентами. Стартап Тур дает навыки и возможности познакомиться с историями успеха, привлекает внимание региональных администраций», - отметил Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Во время Стартап Тура инвесторы и менторы изучат все стартапы и идеи, которые презентуют участники конкурса, подскажут верный вектор развития и выберут лучшие проекты, достойные главного приза Стартап Тура.

Участие в конкурсе бесплатное, зарегистрироваться на Open Innovations Startup Tour можно по ссылке - https://startup-tour.ru/



 
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