Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу



В Центре международной торговли в Москве прошел международный экономический форум государств — участников СНГ «СНГ+МИР». Мероприятие посетили министры, руководители исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, а также представители государственной и исполнительной власти.

Участники форума обсудили вопросы, охватывающие сферы экономического сотрудничества стран СНГ. Модератором дискуссии был Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Александр Лебедев. Среди выступающих – вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук, заместитель Министра иностранных дел России Александр Панкин, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

На пленарном заседании обсуждалось множество вопросов, в том числе вопрос кибербезопасности, обеспечение и укрепление финансовой стабильности на пространстве Содружества, цифровой суверенитет и нейтралитет и другие темы.

Все участники форума получили «русские» подарки от самой народной бабушки – Бабы Яги (BABA YAGA): куклы, разнообразные гаджеты и миниатюрные машинки – копии легендарной «буханки» из СССР.

Иностранные делегации проявили большой интерес к русской культуре; да и не только они. Так, Президент ТПП РФ Сергей Катырин тоже был рад получить в подарок маленькую «копию» Бабы Яги – интерактивную куклу – и другие подарки.