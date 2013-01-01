Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Это явно лишняя ступенька

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который исключает обязанность юридического лица и индивидуального предпринимателя направлять данные о своих лицензиях в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРС).

Документ разработан ТПП РФ.

Таким образом, заявил Президент ТПП РФ Сергей Катырин, законопроект удаляет совершенно лишнюю ступеньку.

Сегодня, пояснил он, лицензирующие органы передают сведения о выданной лицензии в регистрирующий орган для последующего внесения этих данных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). А вот в ЕФРС (Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) именно сам бизнес обязан передавать информацию о получении ими лицензий, приостановлении, возобновлении, переоформлении, аннулировании или прекращении их действия. Так требует ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

«Но это неправильно», - заявляет Сергей Катырин. - Возложение на хозяйствующие субъекты обязанностей по предоставлению информации, которая содержится в распоряжении других органов власти (как лицензирующих, так и регистрирующих), противоречит установленным законодательно принципам регулирования отношений, связанных с информационным взаимодействием предпринимателей и государства».

Поэтому законопроект, разработанный в ТПП РФ, предлагает возложить именно на регистрирующий орган обязанность вносить в ЕФРС все сведения о лицензии, ее переоформлении и т.д., исходя из данных, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Это позволить существенно снизить административную и финансовую нагрузку на предпринимателей, связанную с предоставлением информации в ЕФРС, обеспечит достоверность сведений о деятельности бизнеса, содержащихся в реестрах, подчеркивает Сергей Катырин.

По его мнению, можно также говорить об определенной гармонизации законодательства, регулирующего информационное взаимодействие при формировании и ведении государственных информационных ресурсов.

Проект ФЗ был доработан по замечаниям Минэкономразвития России, в целом поддержан Правовым управлением Госдумы, получено положительное заключение Минюстиции РФ и передается на Охотный ряд.

Пресс-служба ТПП РФ.