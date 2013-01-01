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Президент поддержал предложения Торгово-промышленной палаты. Новый шаг в развитии семейного бизнеса

Июл 22
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Президент поддержал предложения Торгово-промышленной палаты. Новый шаг в развитии семейного бизнеса

Возможность всей семьей заниматься одним делом, передавать опыт из поколения в поколение, быть спокойным за свое трудоустройство в любом возрасте – эти и другие преимущества привносит в жизнь семейный бизнес. Неслучайно семейные компании играют важную роль в мировой экономике, обеспечивая до 80% рабочих мест. В России такой вид бизнеса, ввиду отсутствия законодательного закрепления, сталкивается с рядом проблем.
15 июля 2019 года Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Торгово-промышленной палаты РФ узаконить понятие «семейное предпринимательство» и ввести понятие семейного патента. Какие перспективы это открывает?

«Семейный бизнес – уникальное явление, позволяющее решить сразу несколько важных задач: привлечение к труду подрастающего поколения, наставничество и преемственность, обеспечение финансовой самостоятельности семьи как единицы. Семейное предпринимательство – один из наиболее гибких и устойчивых факторов экономического роста. Доля таких предприятий среди компаний по всему миру превышает две трети. Например, во Франции их доля составляет более 80%, в Финляндия этот показатель доходит до 95%. Поэтому Торгово-промышленная палата России уделяет особое внимание семейному предпринимательству и активно способствует его развитию в нашей стране, – говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. – В рамках собственного проекта «Развитие семейного бизнеса» ТПП РФ помогает российским семьям решиться сделать первый шаг к открытию собственного дела: помогает понять, с чего начать, на что обратить особое внимание, как эффективно использовать возможности каждого члена семьи».

Ввиду отсутствия законодательного закрепления определения «семейного предпринимательства» этот вид бизнеса не имеет целевой, адресной государственной поддержки. Отдельная проблема – крайне высокая зарегулированность законодательства. 82% участников исследования, проведенного федеральной палатой, признали, что крайне сложные правила регулирования трудовых отношений для малых компаний приводят к тому, что члены семьи внутри компании их не оформляют.

«Мотивировать участников семейного бизнеса к официальному трудоустройству в своей компании призвано законодательное закрепление определения «семейный патент». Сейчас предпринимателям приходится оформлять более 40 видов документов, среди которых трудовой договор, штатное расписание, должностные инструкции, график отпусков, охрана труда и др. Введение семейного патента позволит легализовать участников семейных предприятий за счет устранения крайне высокой зарегулированности законодательства», – поясняет Елена Дыбова.

Развитие семейного бизнеса стало одной из основных тем разговора Владимира Путина с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, состоявшегося 15 июля 2019 года. Глава государства одобрил предложение федеральной палаты по законодательному закреплению определений семейного предпринимательства и семейного патента. Он отметил необходимость описать понятие семейного бизнеса, чтобы люди могли полноценно работать и получать поддержку. В ходе встречи обсуждалось также использование системы торгово‑промышленных палат в интересах государства.

Источник: kremlin.ru

Сейчас идет активная работа по детализации дополнений в действующее законодательство, пояснению понятия «семейное предпринимательство». В частности, требует уточнения, кого считать членами семьи.

ТПП РФ объединяет усилия региональных палат, аккумулируя поступающие вопросы и предложения для дальнейшего развития проекта.

Источник tpprf.ru

Как сообщила Елена Дыбова, в ноябре в Москве должен пройти Второй форум семейного предпринимательства «Успешная семья - успешная Россия!». На его площадке планируется объединить представителей семейного бизнеса из всех регионов страны, представителей региональных и федеральных органов власти, ведущих спикеров, экспертов и представителей институтов развития. «Наша общая задача – повысить престиж семейного предпринимательства. Надо дать людям почувствовать свою ценность и значимость для страны, позволить им «стареть со смыслом», – подчеркнула вице-президент федеральной палаты.



 
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