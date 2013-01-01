Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ОКТ, 12:38 МСК
USD (ЦБ)    65,5305
EUR (ЦБ)    76,0540

16 ОКТ, 12:38 МСК
USD (ЦБ)    65,5305
EUR (ЦБ)    76,0540

Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион

Окт 16
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион

В Москве закончила свою работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2018». Делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным приняла в работе агрофорума активное участие.
Администрация Тамбовской области получила Гран-при «За вклад в развитие выставки» как постоянный участник «Золотой осени». Регион презентовал не только товары сельхозпроизводства, инвестиционные проекты, но и экспортные возможности Тамбовщины. На стенде были представлены сыры, овощи, молочная, вино-водочная продукция, мясные и кондитерские изделия, а также бренды региона - «Мичуринские яблоки», «Тамбовский окорок». Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.

В день открытия выставки тамбовский стенд посетил председатель правительства Дмитрий Медведев. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рассказал ему о последних разработках тамбовских ученых, экспортном потенциале региона и пригласил Дмитрия Медведева посетить Мичуринск, который сегодня является важнейшей экспериментальной площадкой современного российского садоводства. Премьер-министр принял приглашение тамбовского губернатора, отметив, что развитие интенсивного садоводства является одним из приоритетных направлений российского АПК.

- По итогам разговора Александра Никитина и Дмитрия Медведева в следующем году в Тамбовской области планируется проведение одного из совещаний всероссийского масштаба по развитию сельского хозяйства, - отмечает Александр Аксенов. - Не исключено, что планируемое совещание будет посвящено развитию садоводства в России. Подготовка к нему в регионе уже начинается.

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2018» была организована конкурсная программа, в которой приняли участие сельхозпроизводители, учреждения и организации сферы АПК со всей России. Представители Тамбовской области также стали участниками конкурсов и получили золотые, серебряную и бронзовые медали.

Так, за оказание информационно-консультативной и методической помощи участникам программ грантовой поддержки малых форм хозяйствования золотой медали министерства сельского хозяйства России удостоено тамбовское учреждение «Региональный информационно-консультативный центр АПК».

За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий администрация Гавриловского района награждена золотой медалью, а Веселовский сельсовет Моршанского района удостоен благодарности министерства сельского хозяйства.

«Золото» с агропромышленной выставки привезло и ООО «Снежеток» Первомайского района «За достижение высоких показателей в производстве плодово-ягодных культур».

За достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства и растениеводства серебряной медали министерства сельского хозяйства РФ удостоен ИП глава КФХ Валерий Глотов, «бронзу» получили ИП глава КФХ Геннадий Стариков и ИП глава КФХ Владимир Платонов. Фермеры занимаются молочным животноводством и растениеводством, следят за технологическими новшествами, применяют их на базе своих хозяйств.

Отметим, что представители делегации Тамбовской области принимали участие в работе различных круглых столов, дискуссий, форумов.

Губернатор Александр Никитин рассказал о тамбовском опыте в сфере цифровизации АПК участникам одного из круглых столов. Глава региона отметил, что цифровизация является технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. В регионе приступили к реализации масштабного проекта по созданию первой в стране цифровой платформы в агропромышленном комплексе. Важнейшими отличительными чертами этой разработки станут ориентация на оказание услуг малому и среднему бизнесу, а также широкому кругу физических лиц, смещение акцентов к приложениям в сфере торговли и маркетинга, использование новых экономических механизмов привлечения разработчиков приложений и потребителей услуг цифровой платформы.

- Доклад Александра Никитина вызвал большой интерес у специалистов из других регионов, - говорит Александр Аксенов. – Многие выразили желание приехать в Тамбовскую область и познакомиться с процессом создания цифровой платформы.

Кроме того, в рамках работы агрофорума были подписаны соглашения о сотрудничестве с Национальным союзом производителей говядины и Российской гильдии пекарей и кондитеров.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
13 Окт:
13 Окт:
12 Окт:
Центральный федеральный округ:
15 Окт:
15 Окт:
12 Окт:
РОССИЯ:
12 Окт:
12 Окт:
12 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 1

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох
Экономика

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество
Экономика

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 3

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион

Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион

В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров

В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров

В Калужской области открыли первое в России производство автомобильных и промышленных масел TOTAL

В Калужской области открыли первое в России производство автомобильных и промышленных масел TOTAL

Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников

Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников

Новости СМИ

Новости дня

12:23 Скончался знаменитый ученый Марк Кривошеев Скончался знаменитый ученый Марк Кривошеев
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
11:50 Пермского экс-депутата, которого осудили за избиение DJ Smash, исключили из «Единой России» Пермского экс-депутата, которого осудили за избиение DJ Smash, исключили из «Единой России»
11:21 В Раде Петра Порошенко обвинили в «церковном сепаратизме» В Раде Петра Порошенко обвинили в «церковном сепаратизме»
10:35 Вступило в силу соглашение об административной границе между Чечней и Ингушетией Вступило в силу соглашение об административной границе между Чечней и Ингушетией
10:08 В Москве появятся экскурсионные автобусы-амфибии В Москве появятся экскурсионные автобусы-амфибии
09:47 Стоимость нефти Brent поднялась до $81,12 за баррель Стоимость нефти Brent поднялась до $81,12 за баррель
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
09:25 Мачеревич обвинил Россию и Германию в сговоре против Польши Мачеревич обвинил Россию и Германию в сговоре против Польши

Узнай, страна!

09:07 Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
15 ОКТ, 17:44 В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров
15 ОКТ, 17:25 В Калужской области открыли первое в России производство автомобильных и промышленных масел TOTAL В Калужской области открыли первое в России производство автомобильных и промышленных масел TOTAL
12 ОКТ, 16:41 В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты» В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»
12 ОКТ, 15:56 Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей
12 ОКТ, 13:47 В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель» В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
12 ОКТ, 11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter