Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион



В Москве закончила свою работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2018». Делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным приняла в работе агрофорума активное участие.

Администрация Тамбовской области получила Гран-при «За вклад в развитие выставки» как постоянный участник «Золотой осени». Регион презентовал не только товары сельхозпроизводства, инвестиционные проекты, но и экспортные возможности Тамбовщины. На стенде были представлены сыры, овощи, молочная, вино-водочная продукция, мясные и кондитерские изделия, а также бренды региона - «Мичуринские яблоки», «Тамбовский окорок». Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.

В день открытия выставки тамбовский стенд посетил председатель правительства Дмитрий Медведев. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рассказал ему о последних разработках тамбовских ученых, экспортном потенциале региона и пригласил Дмитрия Медведева посетить Мичуринск, который сегодня является важнейшей экспериментальной площадкой современного российского садоводства. Премьер-министр принял приглашение тамбовского губернатора, отметив, что развитие интенсивного садоводства является одним из приоритетных направлений российского АПК.

- По итогам разговора Александра Никитина и Дмитрия Медведева в следующем году в Тамбовской области планируется проведение одного из совещаний всероссийского масштаба по развитию сельского хозяйства, - отмечает Александр Аксенов. - Не исключено, что планируемое совещание будет посвящено развитию садоводства в России. Подготовка к нему в регионе уже начинается.

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2018» была организована конкурсная программа, в которой приняли участие сельхозпроизводители, учреждения и организации сферы АПК со всей России. Представители Тамбовской области также стали участниками конкурсов и получили золотые, серебряную и бронзовые медали.

Так, за оказание информационно-консультативной и методической помощи участникам программ грантовой поддержки малых форм хозяйствования золотой медали министерства сельского хозяйства России удостоено тамбовское учреждение «Региональный информационно-консультативный центр АПК».

За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий администрация Гавриловского района награждена золотой медалью, а Веселовский сельсовет Моршанского района удостоен благодарности министерства сельского хозяйства.

«Золото» с агропромышленной выставки привезло и ООО «Снежеток» Первомайского района «За достижение высоких показателей в производстве плодово-ягодных культур».

За достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства и растениеводства серебряной медали министерства сельского хозяйства РФ удостоен ИП глава КФХ Валерий Глотов, «бронзу» получили ИП глава КФХ Геннадий Стариков и ИП глава КФХ Владимир Платонов. Фермеры занимаются молочным животноводством и растениеводством, следят за технологическими новшествами, применяют их на базе своих хозяйств.

Отметим, что представители делегации Тамбовской области принимали участие в работе различных круглых столов, дискуссий, форумов.

Губернатор Александр Никитин рассказал о тамбовском опыте в сфере цифровизации АПК участникам одного из круглых столов. Глава региона отметил, что цифровизация является технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. В регионе приступили к реализации масштабного проекта по созданию первой в стране цифровой платформы в агропромышленном комплексе. Важнейшими отличительными чертами этой разработки станут ориентация на оказание услуг малому и среднему бизнесу, а также широкому кругу физических лиц, смещение акцентов к приложениям в сфере торговли и маркетинга, использование новых экономических механизмов привлечения разработчиков приложений и потребителей услуг цифровой платформы.

- Доклад Александра Никитина вызвал большой интерес у специалистов из других регионов, - говорит Александр Аксенов. – Многие выразили желание приехать в Тамбовскую область и познакомиться с процессом создания цифровой платформы.

Кроме того, в рамках работы агрофорума были подписаны соглашения о сотрудничестве с Национальным союзом производителей говядины и Российской гильдии пекарей и кондитеров.