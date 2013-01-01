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Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона

Авг 31
Астраханская область Южный федеральный округ
Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона

В Год театра марафон проходит по всем субъектам федерации, а Астраханская область стала регионом, который получил право первым принять театральную эстафету на Юге России. Перед церемонией старта регионального этапа Всероссийского театрального марафона, на которой присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским и обсудил предложения по сохранению объектов культурного наследия в регионе.
На соборной площади Астраханского кремля председатель правительства России Дмитрий Медведев в торжественной обстановке передал временно исполняющему обязанности губернатора Игорю Бабушкину символ Всероссийского театрального марафона.

Дмитрий Медведев охарактеризовал атмосферу театрального праздника в Астрахани словами «Фантастически красиво!»

«Театральный марафон и Год театра – исключительно важные события. Самое главное, жители нашей страны могут приобщиться к высокому театральному искусству. Уверен, что здесь, в Астрахани, театралам будет оказан тёплый приём и постановки разных театров страны будут радовать взыскательную публику», – подчеркнул глава правительства России, отметив, что театральный марафон уже охватил 63 города и 91 театральный коллектив.

Игорь Бабушкин поблагодарил премьер-министра и министра культуры РФ Владимира Мединского за предоставленную Астраханской области возможность провести такое знаковое событие, а также за поддержку Астраханского театра оперы и балета.

Премьерой оперы М. Глинки «Руслан и Людмила» в постановке этого театра, собственно, и открылся этап Всероссийского театрального марафона в регионе. Премьера прошла под открытым небом, а естественными декорациями стал архитектурный комплекс Астраханского кремля и кафедрального Успенского собора.

Ранее, на совещании в Ахтубинске, которое в мае провёл Владимир Путин, было принято решение о выделении гранта на поддержку Астраханского государственного театра оперы и балета. В связи с этим 22 августа главой государства был подписан указ об увеличении размера фонда грантов Президента России в области культуры и искусства, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

В поддержку этого решения активно выступил министр культуры РФ, отметив большие достижения и перспективы Астраханского театра оперы и балета.

В ходе нынешней рабочей встречи с врио губернатора Игорем Бабушкиным Владимир Мединский заявил, что готов рассмотреть предложения Астраханской области по объектам культурного наследия.

«У нас в Астраханской области, в частности, в городе Астрахани, очень большое количество объектов культурного наследия, которые сегодня нуждаются в ремонте, реконструкции, реставрации. И есть определенные правовые аспекты, по которым нужно принять взвешенные решения», – отметил Игорь Бабушкин.

Руководитель Астраханской области сообщил, что регион готов выступить с рядом конкретных предложений по этому вопросу. Министр культуры России отметил, что многие предложения региона по объектам культурного наследия созвучны инициативам федерального ведомства.

«Если мы в комплексе все эти инициативы рассмотрим, то, я думаю, придём к результату, который позволит вам быстрее возродить исторический центр города», – подытожил министр культуры РФ Владимир Мединский.

31 Авг 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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