Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта



9 октября в областном Конгресс-холле прошел семинар «Документационное обеспечение экспортной деятельности» в рамках программы семинаров Школы экспорта «Российский экспортный центр», которая проводится для представителей малого и среднего бизнеса региона на безвозмездной основе. Организатором семинара выступил Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

Участниками семинара стали представители 12 компаний, представляющих различные сферы деятельности: пищевую, электротехническую, химическую и деревообрабатывающую промышленность. Семинар проходил с использованием интерактивных методов обучения. Предприниматели узнали о документационном обеспечении процедуры экспортного контроля, нормах валютного законодательства, ситуациях проведения дополнительной валютной или таможенной экспертизы и порядке оформления документов валютного контроля. «В ходе семинара омские бизнесмены рассмотрели перечень документов, которые необходимо подготовить предпринимателю на разных этапах экспортного проекта, обсудили пример идентификации товара из списка экспортного контроля и разобрали основы валютного законодательства», - рассказали в Центре поддержки экспорта Омской области. Участники семинара успешно справились с итоговым тестированием и получили удостоверения слушателей курса «Документационное обеспечение экспортной деятельности» Школы экспорта РЭЦ. Более подробно ознакомиться с планирующимися семинарами Школы экспорта РЭЦ в 2018 году от тренеров Центра поддержки экспорта Омской области можно здесь.

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