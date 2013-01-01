Предприниматели Вологодской области обсудили развитие кооперационных связей с делегациями из Франции



В Вологодской области был организован прием иностранных делегаций в рамках реверсных бизнес-миссий. Двухдневная программа включала в себя посещение предприятий, а также работу на площадке IV Международного совета по кооперации. С 31 октября по 1 ноября 2019 года Вологодскую область посетили 2 официальные делегации - 14 представителей французских и немецких предприятий.

Первый день пребывания прошел на площадке вологодского кремля, иностранные гости приняли участие в IV Международном совете по кооперации (МСПК), где им был презентован экономический потенциал Вологодской области, а также прошли переговоры с представителями бизнеса региона.

«Нашей задачей сегодня было рассказать о мерах государственной поддержки бизнеса и дать возможность предпринимателям найти себе партнеров. В настоящее время успешное развитие бизнеса невозможно без выстраивания коопераций субъектов предпринимательства внутри области, на межрегиональном и международном уровне. Малый и средний бизнес зачастую имеют меньше возможностей для участия в подобных мероприятиях за рубежом. Поэтому все больше регионов идут по примеру Вологодской области, приглашая основных спикеров на свою территорию», - открывая МСПК, сказал заместитель Губернатора Виталий Тушинов.

Основные приоритетные сферы, которые интересовали иностранных гостей МСПК – это деревообработка, металлообработка, а также легкая и пищевая промышленность.

B2B-переговоры проходили в динамичном темпе, десятки компаний хотели презентовать свою продукцию и доказать свое превосходство перед конкурентами. Представители показывали образцы продукции и буклеты, а продуктивный диалог помогали составить переводчики. Так, Жан-Франсуа Буассон, (ARTERES, Франция, консалтинговые услуги по продвижению продукции для российских производителей на рынки Европейского Союза) в Вологде уже третий раз!

«Это была очень плодотворная поездка, - комментирует г-н Буассон свой приезд, - Я оценил высокую организацию Международного совета и то, как вы облегчаете работу для бизнеса. Я провел девять B2B-встреч, познакомился с новыми компаниями и укрепил связи с некоторыми из раннее приобретенных».

Во второй день были запланированы посещения нескольких промышленных предприятий и выставки «Сделано на Вологодчине», которая проходила в ВЦ «Русский Дом». Представителям делегации удалось познакомиться с экспонентами, принять участие в дегустациях, найти новые деловые знакомства.

Переговоры с компанией ООО «ЛогАртХаус» (Вологда) прошли на территории производства. Гости познакомились с возможностями компании, которая находится в пос. Рубцово, а также собрались за круглым столом, чтобы обсудить сотрудничество.

Далее состоялось посещение кондитерского производства ТМ «АтАг» (Вологодская область, пос. Шексна), где руководитель коммерческого направления Юрий Атомян провел экскурсию по предприятию. Участникам иностранной делегации была предложена дегустация кондитерских изделий, после которой стороны обменялись секретами ведения «сладкого бизнеса». В составе делегации был представитель пищевой промышленности Франции Патрис Гонсалес (LE TEMPS DES CERISES), который рассказал об особенностях сбыта кондитерских изделий и поделился финансовыми секретами.

Реверсная бизнес-миссия подготовлена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы» при поддержке АНО «Мой бизнес».

«Вологодская область входит в ТОП-20 регионов России по объему экспорта. Наш регион занимает 18-ое место, товары поставляют в более чем 100 стран мира. Экспорт Вологодской области имеет чётко выраженную сырьевую направленность. Основными экспортными товарными группами являются: черные металлы, продукция химической промышленности, древесина. В нашем центре специалисты помогут компании подобрать зарубежных партнёров и найти новые рынки сбыта», - отметил директор АНО «Мой бизнес» Антон Шопин.

Добавим, для развития внешнеэкономических связей АНО «Мой бизнес» предлагает воспользоваться возможностями Центра поддержки экспорта.

Подробную информацию можно уточнить по телефону в Вологде (8712) 500-112, lm@mb35.ru.

Организаторами выступили Правительство Вологодской области, Департамент экономического развития Вологодской области, АНО «Мой бизнес» и Союз Вологодская торгово-промышленная палата.