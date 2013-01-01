Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства



Речь идет об участие в пересмотре регионального законодательства, содержащего обязательные требования к бизнесу

На публичных обсуждениях правоприменительной практики контрольно-надзорных органов идет сбор предложений предпринимателей по актуальным сферам для пересмотра региональных требований к бизнесу. Все предложения будут учтены Департаментом стратегического планирования Правительства Вологодской области при определении этапности пересмотра требований.

Напомним, что в рамках работы по созданию и поддержанию благоприятных условий для ведения бизнеса с 2017 года на территории Вологодской области реализуется реформа регионального контроля (надзора), которая особое внимание уделяет улучшению взаимодействия власти и бизнеса. Систематически проводятся публичные обсуждения правоприменительной практики контрольно-надзорных органов, на регулярной основе проходят встречи с предпринимателями по вопросам реализации реформы. Одной из последних стала встреча предпринимателей с членами Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации на площадке Вологодской торгово-промышленной палаты 27 июня 2019 года, на которой, среди прочих, рассматривались новеллы законопроекта «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле». Поступившие от предпринимателей замечания и предложения по законопроекту направлены адрес уполномоченных органов.

В 2019 году, в дополнение к мероприятиям реформы регионального контроля (надзора), по поручению Губернатора области О.А. Кувшинникова в Вологодской области приступили к пересмотру регионального законодательства, содержащего обязательные требования к бизнесу. Предпринимательское и экспертное сообщества также будут активно вовлечены в данную работу посредством участия в экспертных группах, задача которых будет состоять в переоценке каждого регионального требования.

Источник: cod35.ru

Фото: yandex.ru