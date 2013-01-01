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Предпринимателей Удмуртской Республики приглашают стать участниками IV Дальневосточного форума

Авг 20
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Предпринимателей Удмуртской Республики приглашают стать участниками IV Дальневосточного форума
Министерство экономического развития Хабаровского края приглашает представителей предпринимательского сообщества Удмуртской Республики принять участие в IV Дальневосточном форуме. Мероприятие традиционно проводится для малого и среднего бизнеса, в этом году список тем сформирован на основании инициатив, поступивших от бизнес-сообщества.

С 10 по 12 октября 2019 года порядка 50 площадок в городе Хабаровск откроются для обсуждения новых возможности для бизнеса при реализации национальных проектов, вопросов улучшения инвестиционного и делового климата, совершенствования контрольно-надзорной деятельности, оценки регулирующего воздействия, финансовой поддержки, трудовых ресурсов, социального предпринимательства, экспорта и специальных режимов. Также в рамках форума 11 октября состоится открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех».

Актуальная информация, в том числе программа форума размещена на сайте www.двфорум.рф.



 
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