Предпринимателей Удмуртской Республики приглашают стать участниками IV Дальневосточного форума

Министерство экономического развития Хабаровского края приглашает представителей предпринимательского сообщества Удмуртской Республики принять участие в IV Дальневосточном форуме. Мероприятие традиционно проводится для малого и среднего бизнеса, в этом году список тем сформирован на основании инициатив, поступивших от бизнес-сообщества.

С 10 по 12 октября 2019 года порядка 50 площадок в городе Хабаровск откроются для обсуждения новых возможности для бизнеса при реализации национальных проектов, вопросов улучшения инвестиционного и делового климата, совершенствования контрольно-надзорной деятельности, оценки регулирующего воздействия, финансовой поддержки, трудовых ресурсов, социального предпринимательства, экспорта и специальных режимов. Также в рамках форума 11 октября состоится открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех».

Актуальная информация, в том числе программа форума размещена на сайте www.двфорум.рф.