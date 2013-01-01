Предпринимателей Удмуртской Республики приглашают стать участниками IV Дальневосточного форума
Министерство экономического развития Хабаровского края приглашает представителей предпринимательского сообщества Удмуртской Республики принять участие в IV Дальневосточном форуме. Мероприятие традиционно проводится для малого и среднего бизнеса, в этом году список тем сформирован на основании инициатив, поступивших от бизнес-сообщества.
С 10 по 12 октября 2019 года порядка 50 площадок в городе Хабаровск откроются для обсуждения новых возможности для бизнеса при реализации национальных проектов, вопросов улучшения инвестиционного и делового климата, совершенствования контрольно-надзорной деятельности, оценки регулирующего воздействия, финансовой поддержки, трудовых ресурсов, социального предпринимательства, экспорта и специальных режимов. Также в рамках форума 11 октября состоится открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех».
Актуальная информация, в том числе программа форума размещена на сайте www.двфорум.рф.
20 Авг 2019, Администрация Удмуртской Республики / Удмуртская Республика
Удмуртская Республика:
|31 Июл:
|31 Июл:
|24 Июл:
Приволжский федеральный округ:
|24 Июл:
|3 Апр:
|4 Мар:
РОССИЯ:
|20 Авг:
|20 Авг:
|20 Авг: