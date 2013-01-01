Предпринимателей приглашают принять участие в конференции по внешнеэкономической деятельности



2 ноября областной Конгресс-холл станет уникальной площадкой, где бизнес-сообщество обсудит с ведущими российскими и зарубежными экспертами, представителями государственных структур и надзорными органами вопросы экспортной деятельности.

Организатором Конференции выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, совместно с областным Министерством экономики.

«Целью проведения Конференции является обсуждение вопросов, связанных с различными аспектами экспортной деятельности. Ведущие эксперты по сотрудничеству со странами АТР расскажут об основных ошибках и проблемах работы с китайскими компаниями, о системе доступа и поиске партнеров на рынке Китая, осветят перспективные ниши для омского бизнеса на рынках Индии, Вьетнама, Индонезии и Сингапура», – отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

На пленарной части Конференции экспортеры узнают о готовящихся изменениях в таможенной сфере, об особенностях экспорта подконтрольных товаров, о перспективных направлениях внешнеторгового сотрудничества Омской области. Помимо этого состоится награждение победителей и лауреатов регионального конкурса «Лучший экспортер Омской области 2017».

В программе Конференции предусмотрены тематические круглые столы: «Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий», «Сотрудничество с Китаем», «Особенности экспорта во Вьетнам, Индонезию и Сингапур», а также вебинар «Перспективы экспорта в Индию».

Экспертами на запланированных мероприятиях выступят представители Омской таможни, Управления Россельхознадзора по Омской области, Министерства экономики Омской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Агентства фирменного транспортного обслуживания Западно-Сибирской железной дороги и Союза «Омская торгово-промышленная палата».

Сотрудники АО «Российский экспортный центр» расскажут будущим и действующим экспортерам о существующих мерах государственной поддержки.

Также в рамках работы Конференции участники смогут получить индивидуальные консультации от представителей ООО «Компания БКС». Специалисты АО «БКС Банк» расскажут об условиях проведения Маркетинговой акции «Формула успеха для ВЭД», которая поможет экспортерам значительно оптимизировать затраты на ведение внешнеэкономической деятельности и обслуживания рублевых оборотов.

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей принять участие в Конференции. Напомним, что необходима предварительная регистрация. Заполнить заявление на участие в Конференции «Внешнеэкономическая деятельность малого и среднего бизнеса» можно на сайте Центра.