Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года»



Заявки от экспортеров Сибирского федерального округа принимаются до 3 сентября 2019 года.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Отметим, что всероссийская премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Центр поддержки экспорта Омской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие во всероссийской премии «Экспортер года». Предприниматели могут заявиться в четырех отраслевых номинациях: промышленность, агропромышленный комплекс, услуги и высокие технологии. Помимо отраслевых номинаций каждый участник конкурса может подать заявку на участие в номинации «Прорыв года» и «Новая география», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

За первое место победитель Премии получит бесплатное участие в Международной выставке «Импортозамещение», за второе – съемку информационного сюжета о своей компании с ротацией ролика в эфире регионального телеканала, за третье место экспортер получит хрустальную статуэтку и памятный диплом.

Подведение итогов окружного этапа конкурса по Сибирскому федеральному округу состоится 18 сентября в Новосибирске в рамках Форума технологического развития «Технопром». Итоги общенационального финала Премии будут подведены в Москве в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

Заявки от представителей омского бизнес-сообщества принимаются на сайте Российского экспортного центра.