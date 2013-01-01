Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 АВГ, 23:57 МСК
USD (ЦБ)    66,4127
EUR (ЦБ)    73,6583

28 АВГ, 23:57 МСК
USD (ЦБ)    66,4127
EUR (ЦБ)    73,6583

Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года»

Авг 27
Омская область Сибирский федеральный округ
Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года»

Заявки от экспортеров Сибирского федерального округа принимаются до 3 сентября 2019 года.
Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Отметим, что всероссийская премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Центр поддержки экспорта Омской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие во всероссийской премии «Экспортер года». Предприниматели могут заявиться в четырех отраслевых номинациях: промышленность, агропромышленный комплекс, услуги и высокие технологии. Помимо отраслевых номинаций каждый участник конкурса может подать заявку на участие в номинации «Прорыв года» и «Новая география», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

За первое место победитель Премии получит бесплатное участие в Международной выставке «Импортозамещение», за второе – съемку информационного сюжета о своей компании с ротацией ролика в эфире регионального телеканала, за третье место экспортер получит хрустальную статуэтку и памятный диплом.

Подведение итогов окружного этапа конкурса по Сибирскому федеральному округу состоится 18 сентября в Новосибирске в рамках Форума технологического развития «Технопром». Итоги общенационального финала Премии будут подведены в Москве в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

Заявки от представителей омского бизнес-сообщества принимаются на сайте Российского экспортного центра.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Омская область:
23 Авг:
21 Авг:
9 Авг:
Сибирский федеральный округ:
19 Июл:
15 Июл:
5 Июл:
РОССИЯ:
28 Авг:
28 Авг:
28 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?

Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
События и факты

В добрые руки. Как Минсельхоз будет возвращать в оборот заброшенные участки сельхозземель?

В добрые руки. Как Минсельхоз будет возвращать в оборот заброшенные участки сельхозземель?
Экономика

Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике

Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике
Экономика

Турция и Китай выбирают российские истребители, в Арктике прибавилось российской земли и другие новости

Турция и Китай выбирают российские истребители, в Арктике прибавилось российской земли и другие новости
События и факты

«Кадровая яма». Что происходит с квалификаций работников на рынке труда в России?

«Кадровая яма». Что происходит с квалификаций работников на рынке труда в России?
Исследования

Под российским крылом. Зачем Эрдоган встречается с Путиным на международном авиасалоне в Москве?

Под российским крылом. Зачем Эрдоган встречается с Путиным на международном авиасалоне в Москве?
Политика

Узнай, страна

В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля

В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля

Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты

Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты

В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей

В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей

Новости дня

23:49 Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук Видео
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
22:40 Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года
22:14 Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
22:00 На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА» На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
21:34 Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России
20:54 Названы цены на аэротакси в Москве Названы цены на аэротакси в Москве
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
20:28 Полпредство на Дальнем Востоке перенесено на остров Русский Полпредство на Дальнем Востоке перенесено на остров Русский

Узнай, страна!

15:35 В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
12:17 Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты
27 АВГ, 08:07 Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года» Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года»
23 АВГ, 13:03 В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев
22 АВГ, 14:14 Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона
20 АВГ, 10:49 В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
19 АВГ, 13:28 Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter