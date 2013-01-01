Предприятия Нижегородской, Ульяновской и Иркутской областей войдут в межрегиональный авиакластер



Соглашение о создании этого кластера подписали губернаторы трех регионов и председатель Наблюдательного совета межрегионального авиационного кластера вице-президент Корпорации «Иркут» Василий Прутковский на Российском инвестиционном форуме Сочи- 2019.

Главным критерием выбора регионов-участников стала высокая концентрация на их территории предприятий-поставщиков, участвующих в разработке и производстве инновационного среднемагистрального авиалайнера МС-21.

От Нижегородской области в состав участников кластеры войдут занятое созданием стапельной оснастки ООО «Рост-Авиа», обеспечивающее производство опор шасси из высокопрочных сталей и новейших титановых сплавов НОАО «Гидромаш»,а также АО ПКО «Теплообменник», которое производит комплексные системы кондиционирования воздуха, автоматического регулирования давления.

«Участие в межрегиональном кластере даст возможность нашим предприятиям получать субсидии из федерального бюджета в объеме 50 процентов от инвестиционных затрат в рамках совместных проектов по выпуску промышленной продукции. Считаю, что это этот инструмент есть смысл сохранить на федеральном уровне. Кроме этого, уверен, что обмен опытом авиационных предприятий трех областей поспособствует созданию и новых видов продукции для авиастроения», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что развитие авиационной промышленности давно стал одним из приоритетов региона, а подписанное соглашение позволит создавать новые рабочие места, привлекать инвесторов в рамках развития цепочек кооперации внутри Межрегионального авиационного кластера, вносить весомый вклад в развитие авиационной промышленности всей страны.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что соглашение, подписанное тремя субъектами РФ, позволит развивать сотрудничество по созданию самолетов будущего, а в регионах, связанных с гражданским авиастроением, должны появляться элементные производства.

Краснодарский край, Южный федеральный округ