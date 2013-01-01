Правительство Вологодской области заинтересовано в поддержке бизнеса в сфере деревопереработки

Такую позицию регионального Правительства озвучил заместитель Губернатора Виталий Тушинов на заседании рабочей группы по рассмотрению обращений предпринимателей при Рабочем комитете по улучшению инвестиционного климата.

Это уже четвертая подобная встреча, которая прошла в рамках поручения Губернатора области по повышению предпринимательской и инвестиционной активности. Тема мероприятия - обеспечение сырьем лесозаготовителей и деревопереработчиков – субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные участники встречи - руководители деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий, предприниматели из районов области. Как рассказал начальник Департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков, на сегодняшний день площадь лесного фонда региона составляет 11,7 млн га, расчетная лесосека – 29,7 млн кубометров. Общий объем заготовки в 2017 году составил 15,7 млн кубометров. Регион занимает третье место по заготовке древесины в стране после Красноярского края и Иркутской области.

В настоящее время в долгосрочную аренду передано более половины расчетной лесосеки области – 17,3 млн кубометров, почти треть из них закреплена для реализации крупных инвестиционных проектов.

В области реализуется 22 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов, 9 из них Минпромторгом России признаны завершенными. Предоставление в аренду лесных участков - это наиболее эффективный способ использования лесных ресурсов. Тем не менее, Правительство области не забывает и об обеспечении сырьевыми ресурсами представителей малого и среднего бизнеса.

В 2017 году предпринимателям продано около 1,6 млн. куб. метров древесины, в текущем году Губернатором области Олегом Кувшинниковым принято решение обеспечить продажу лесных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне прошлого года.

Предпринимателей волновали вопросы, связанные с обеспечением сырьем малого бизнеса, в связи с тем, что большая часть расчетной лесосеки передана в аренду, часть участков закреплена для обеспечения нужд местного населения.

По словам заместителя Губернатора Виталия Тушинова, сегодня на территории региона приоритет отдается инвестиционным проектам в сфере освоения лесов. В настоящее время желание инвесторов превышает возможности расчетной лесосеки, поэтому один из возможных вариантов – представителям малого бизнеса кооперироваться в рамках инвестиционных проектов для эффективной работы.

«Правительство Вологодской области уделяет большое внимание вопросам эффективного и рационального использования лесов на территории Вологодской области. Наш регион является лидером в России по заготовке древесины, поэтому очень важно грамотно и взвешенно подходить к вопросам использования лесного фонда и его восстановления. В настоящее время в долгосрочную аренду передано более половины расчетной лесосеки области, почти треть из них закреплена для реализации крупных инвестиционных проектов, это наиболее эффективный способ использования лесных ресурсов. Но, тем не менее, мы не забываем и об обеспечении сырьевыми ресурсами малого и среднего бизнеса,- рассказал Виталий Тушинов. - Подчеркну, что тот объем лесосеки, который предоставлен малому бизнесу и населению в области, в разы превышает объем лесосеки предоставленной в регионах на Северо-Западе страны. При реализации крупных инвестиционных проектов в качестве субподрядных организаций мы также видим участие нашего бизнеса».

Во время встречи заместитель Губернатора Виталий Тушинов и руководитель Департамента лесного комплекса области Роман Марков ответили на все вопросы, интересующие представителей малого и среднего бизнеса и предпринимателей районов области, обменялись мнениями о видении того, каковы перспективы развития лесной отрасли на территории региона. В дальнейшем подобные мероприятия по повышению предпринимательской и инвестиционной активности на территории области будут продолжены.

Добавим, что встреча прошла на площадке Вологодской торгово- промышленной палаты с привлечением институтов развития бизнеса, Корпорации развития, Полномочного представителя по защите прав предпринимателей и представителей Общественной палаты.