Поздравление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Игоря Петришенко



Поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов Беларуси и России он направил в адрес губернатора Курской области Александра Михайлова.

«Искренне благодарю Вас за созидательное участие в процессах становления и развития Союзного государства. Убежден, что Вы и впредь будете способствовать укреплению единства белорусского и российского народов, развитию межгосударственного сотрудничества», - подчеркивает Игорь Петришенко.

Он пожелал курскому губернатору новых успехов и свершений во благо Союза, крепкого здоровья, счастья и благополучия.