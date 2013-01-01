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ИЗМИР

Поздравление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Игоря Петришенко

Апр 2
Курская область Центральный федеральный округ
Поздравление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Игоря Петришенко

Поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов Беларуси и России он направил в адрес губернатора Курской области Александра Михайлова.
«Искренне благодарю Вас за созидательное участие в процессах становления и развития Союзного государства. Убежден, что Вы и впредь будете способствовать укреплению единства белорусского и российского народов, развитию межгосударственного сотрудничества», - подчеркивает Игорь Петришенко.

Он пожелал курскому губернатору новых успехов и свершений во благо Союза, крепкого здоровья, счастья и благополучия.



 
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