Поздравление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Игоря Петришенко
Поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов Беларуси и России он направил в адрес губернатора Курской области Александра Михайлова.
«Искренне благодарю Вас за созидательное участие в процессах становления и развития Союзного государства. Убежден, что Вы и впредь будете способствовать укреплению единства белорусского и российского народов, развитию межгосударственного сотрудничества», - подчеркивает Игорь Петришенко.
Он пожелал курскому губернатору новых успехов и свершений во благо Союза, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
2 Апр 2018, Комитет информации и печати Курской области / Курская область
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