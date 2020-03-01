Эксперт ТПП РФ: Потребитель хочет покупать продукцию, которая не причинит вреда здоровью



Выбор надежного органа по сертификации становится одним из важнейших бизнес-решений. Обязательное подтверждение соответствия продукции становится все более важным и необходимым условием для успешной экономической деятельности, а также инструментом защиты интересов производителей и потребителей. Эксперт: Руководитель Органа по сертификации ГЭАЦ «СОЭКС» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (SOEX)Надежда Михайловна Сходцева.

Актуальность вопросов о выборе надежного органа по сертификации, о применении единообразного понятия «уполномоченное изготовителем лицо», ввозе образцов и проб для испытаний, а также о доверии потребителя к результатам оценки соответствия продукции требованиям безопасности обусловлена растущими требованиями к продукции, поставляемой на рынки Евразийского экономического союза. Мы все хотим покупать продукцию, которая не причинит вред нашему здоровью. В связи с этим ужесточаются требования к органам по сертификации и к заявителям, которые заинтересованы в быстром оформлении разрешающих документов без достаточного предоставления доказательственных материалов.

21 марта 2019 года был принят очень важный для всех участников рынка документ - Постановление Правительства РФ № 300 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Цель данного документа - необходимость совершенствования порядка аккредитации, внедрение эффективных механизмов, которые не позволят недобросовестным участникам рынка вести свою деятельность. С вступлением данного Постановления, заявители должны более внимательно и ответственно отнестись к выбору органа по сертификации. Это связано с тем, что вместе с прекращением действия аккредитации такого органа Федеральная служба по аккредитации принимает решение о переводе сведений о результатах деятельности аккредитованного лица в архивную часть реестра ФГИС за период, равный одному году с даты принятия соответствующего решения без уведомления заявителей.

Как же выбрать надежный орган по сертификации? Первый шаг - собрать сведения, изучить информацию об аккредитованном лице на сайте Росаккредитации, ознакомиться с областью аккредитации, узнать о его деловой репутации, проверить наличие сайта, на котором должна быть размещена вся необходимая информация. Стоит также пообщаться с представителем органа по сертификации, чтобы определить насколько он компетентен в вопросах подтверждения соответствия, запросить рекомендации у бизнес-партнеров. Также важным фактором при выборе органа по сертификации является стоимость предоставляемых услуг: низкая цена – это повод задуматься, все ли аспекты учтены при подтверждении соответствия и какие документы в итоге будут предоставлены.

Еще один документ, который является очень важным с точки зрения безопасности импортной продукции – Решение Евразийского Межправительственного Совета от 25 октября 2019 г. N 10 «О некоторых вопросах применения понятия «уполномоченное изготовителем лицо» в отношении лиц, уполномоченных иностранным изготовителем». Цель данного документа - обеспечение единообразного применения понятия «уполномоченное изготовителем лицо» в отношении лиц, уполномоченных иностранным изготовителем выступать заявителем при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям технических регламентов Союза. Для обеспечения безопасности продукции при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Союза, уполномоченные иностранными изготовителями лица, действующие на основании договора, должны осуществлять от имени этого изготовителя действия, а также нести ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Союза, т.е. они должны гарантировать безопасность импортируемой продукции.

Вопрос ввоза в Российскую Федерацию товаров в качестве проб и образцов для целей проведения исследований и испытаний не новый, но тоже очень актуальный. С 25 декабря 2012 года действует Решение Коллегии ЕЭК № 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза». 15 марта 2019 года на сайте Росаккредитации были опубликованы Рекомендации ФТС России и Росаккредитации об обязательном ввозе образцов заявителем продукции для подтверждения соответствия. Заявитель предоставляет в лабораторию не только сам образец, но и документальное подтверждение легальности его ввоза на территорию РФ (таможенную декларацию). Это направлено для исключения случаев использования протоколов от других товаров при получении разрешительных документов. Для серийно выпускаемой продукции отбор должен производиться на складе готовой продукции иностранного изготовителя, а для партии продукции на месте нахождения партии (складе временного хранения, таможенном складе) – под таможенным контролем. При этом нужно помнить, что при сертификации продукции отбор образцов осуществляет орган по сертификации или по его поручению испытательная лаборатория (центр), а при декларировании отбор образцов осуществляет заявитель или по его поручению орган по сертификации или испытательная лаборатория.

Какие же изменения произойдут уже в этом году? 21 сентября 2019 года было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 1236 «О порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него». До 01.03.2020 г. аккредитованные лица, которые были ранее включены в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, подали заявления и сведения на включение в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и должны пройти переоценку в течение 2020 года на соответствие новым требованиям.

Критерии оценки связаны с опытом работы и образованием по специальности, отсутствием судимости, фактов привлечения к административной ответственности и случаев массовой или систематической необоснованной выдачи документов об оценке соответствия, наличием в области аккредитации органа по сертификации продукции, подлежащей оценке (подтверждению) соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) в форме сертификации (декларирования – парфюмерно-косметическая продукция), наличием достаточных финансовых ресурсов для выполнения работ по обязательному подтверждению соответствия. Документы, поданные органами по сертификации, будут рассматриваться Межведомственным советом, и в случае положительного решения аккредитованное лицо будет включено Росаккредитацией в национальную часть Единого реестра.

РЕЗЮМЕ. СЕГОДНЯ ДЛЯ БИЗНЕСА ВАЖНО…

• ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ВЫБОРУ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСКИ.

Усиление государственного контроля ведет к снижению числа аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий. В случае прекращения действия аккредитации органа, с которым вы сотрудничаете, сведения о результатах его деятельности переводятся в архивную часть реестра ФГИС за период, равный одному году с даты принятия соответствующего решения без уведомления заявителей (см. Постановление Правительства РФ № 300 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 21 марта 2019 года);

• ПОНИМАТЬ МЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА. По новым правилам лица, уполномоченные иностранным изготовителем, выступающие заявителем при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям техрегламентов не только осуществляют действия от имени изготовителя, но и несут ответственность за несоответствие продукции требованиям, выступая гарантами безопасности импортируемых товаров. (см. Решение Евразийского Межправительственного Совета от 25 октября 2019 г. N 10 «О некоторых вопросах применения понятия «уполномоченное изготовителем лицо» в отношении лиц, уполномоченных иностранным изготовителем»);

• ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ НЕ ТОЛЬКО ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ, НО И ТАМОЖЕНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ. Теперь заявитель должен предоставлять в лабораторию не только образец, но и документальное подтверждение легальности его ввоза на территорию РФ. Отбор образцов при сертификацииходцева должен осуществлять орган по сертификации или по его поручению испытательная лаборатория (центр), а при декларировании - заявитель или по его поручению орган по сертификации или испытательная лаборатория (см. Рекомендации ФТС России и Росаккредитации от 15 марта 2019 года);

• ГОТОВИТЬСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ. С 2020 года в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза войдут только органы, занимающиеся сертификацией. Они будут оформлять сертификаты соответствия. Декларированием продукции будет заниматься непосредственно сам заявитель, за исключением парфюмерно-косметической продукции (см.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 № 1236 «О порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него»).