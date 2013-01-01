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Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты

Фев 13
Омская область Сибирский федеральный округ
Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты

11 февраля в московском «Экспоцентре» состоялась церемония официального открытия 26-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019» - крупнейшего в России и Восточной Европе продовольственного смотра.
Свои лучшие образцы продуктов питания и напитков демонстрируют 2442 компании из 69 стран мира, в том числе из Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии.

Напомним, что Центр поддержки экспорта организовал участие 10 омских компаний в выставке. Организационный взнос и затраты на каждую омскую компанию составили около 100 тысяч рублей.

Первый день «Продэкспо» оказался очень насыщенным - свыше 100 потенциальных клиентов из различных стран успели пообщаться с омскими предпринимателями. После официального открытия стенд Омского региона посетил председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Политик высоко оценил привлекательность и разнообразие продукции от омских производителей.

Участники омской делегации остались довольны результатами работы первого дня выставки. «Наш первый день работы на выставке прошел отлично – сразу же 20 контактов. После участия в выставке планируем экспорт своей продукции в Китай, Республики Таджикистан и Узбекистан. Китайские предприниматели проявляют небывалый интерес к нашим чипсам, а бизнесмены Таджикистана и Узбекистана больше предпочитают арахис и сухарики разнообразных вкусов», - поделился впечатлениями первого дня руководитель отдела продаж компании «Сибснэк» Виталий Семёнов.

Так, коммерческий директор компании «Поликон» Денис Черемных рассказал пресс-службе Центра, что их оборудование хотят приобрести армянские бизнесмены. «У нас было очень много клиентов из разных отраслей промышленности и различных стран – Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана. Предприниматели из Армении заинтересованы в покупке оборудования для производства мороженого – перспективы начала сотрудничества с ними март нынешнего года, чтобы в летний сезон-2019 войти с новинками. Уверен, что специалисты Центра окажут поддержку в проведении дальнейших переговоров для заключения экспортных контрактов», - поделился Денис Черемных.

Выставка «Продэкспо-2019» продолжит работу до 15 февраля. Желаем омским компаниям новых партнеров, результативных переговоров, расширения географии экспортной деятельности.

Напомним, что Центр поддержки экспорта действует на базе Агентства развития и инвестиций Омской области и бесплатно оказывает поддержку представителям среднего и малого бизнеса региона. Приглашаем предпринимателей на консультации и обучающие семинары.

Центр поддержки экспорта находится по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон +7(3812)40-88-77.



 
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