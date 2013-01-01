Полпред Президента РФ в ЦФО принял участие в знаменитом крестном ходе в Курской губернии



Полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетил Курскую область с однодневным рабочим визитом.

В Доме Советов он провел встречу с главой региона Александром Михайловым. Губернатор доложил о текущем состоянии дел в экономике, в частности, в АПК, ходе уборочной по сахарной свекле, производстве сахара, проектах, реализуемых в животноводстве, и строительстве станции замещения КуАЭС – 2.

С участием руководителей правоохранительных органов Курской области полпред провел в Доме Советов совещание по вопросам региональной безопасности. Затем Игорь Щеголев посетил областной онкологический диспансер и Курскую АЭС. В онкоцентре он осмотрел радиологическое отделение, центры скрининга и телемедицины, ознакомился с ходом строительства третьей очереди онкологического диспансера. Сдача в эксплуатацию объекта как единого медицинского комплекса запланирована на 2019 год. Третья очередь - это два новых блока: семиэтажный палатный рассчитан на 340 коек, а на четырех этажах хирургического разместятся реанимация, морфологическая лаборатория, стерилизационное отделение и 10 операционных залов.

На Курской АЭС полпреду показали действующие объекты.

Во второй половине дня Игорь Щеголев принял участие в многотысячном крестном ходе с чудотворной иконой «Знамение» Курской Коренной, которая в эти дни гостит на своей исторической родине. Полпред отстоял и молебен, который провел митрополит Герман в Знаменском соборе Курска.

После этого Игорь Щеголев посетил выставку работ участников областной благотворительной акции «Белый цветок», пообщался с детьми, поблагодарил их за доброе дело, ведь весь сбор средств от продажи рукодельных работ пойдет на лечение тяжелобольных детей.