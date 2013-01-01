Полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посетил с рабочим визитом Тамбовскую область

Свой рабочий визит в Тамбовскую область Игорь Щеголев начал с посещения строительной площадки детского сада «Маленький принц» в микрорайоне Майский. Здесь он вместе с губернатором Александром Никитиным познакомился с ходом работ и пообщался с местными жителями, которые ждут открытия детского дошкольного учреждения.

В микрорайоне «Майский» проживает много семей, в которых растут маленькие дети. В последние годы здесь ведется активное жилищное строительство и сюда переезжает все больше людей. Одно из пожеланий местных жителей – открыть детский сад. Оно сбудется уже в скором времени. Сейчас в микрорайоне полным ходом ведется строительство детского сада «Маленький принц.

Детское дошкольное учреждение сможет принять 250 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Здесь будут созданы комфортные условия для пребывания детей. Маленькие жители микрорайона «Майский» смогут изучать программы в рамках экологического образования, которое направлено на воспитание бережного отношения к окружающей среде и сохранение здоровья.

Игорь Щеголев отметил, что это хороший проект. Он пообщался с местными жительницами, которые признались, что с нетерпением ждут, когда «Маленький принц» откроет свои двери. Срок окончания работ намечен на конец 2019 года. Его строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость проекта составляет более 211 миллионов рублей.

Полномочный представитель президента России в ЦФО пожелал удачи строителям. А местным жителям сообщили еще одну радостную новость – в скором времени здесь должно начаться и строительство новой школы.

Далее Игорь Щеголев вместе с губернатором Александром Никитиным побывал на площади Льва Толстого, где идут работы по благоустройству сквера в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Тамбове» на 2018-2022 годы. К благоустройству сквера также привлечены средства, выделенные по программе «Народная инициатива». Реконструкция площади началась в 2018 году. Общая стоимость работ составит более 46 миллионов рублей.

В 2018 году завершен первый этап реконструкции площади Льва Толстого на сумму 9 миллионов рублей. Были уложены дорожки из тротуарной плитки, установлены 42 садово-парковых торшера, велопарковки, информационные стенды, садово-парковые скамейки, проложена линия освещения для USB столбиков, осуществлена подсветка деревьев и фонтана, произведён монтаж линии водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации.

В этом году планируется завершить работы по реконструкции объекта. До октября-ноября пройдут работы по обустройству фонтана, будут установлены малые архитектурные формы детского игрового комплекса, шахматный стол, столбы с зарядкой USB, урны. Пройдет озеленение территории.

Напомним, что площадь Льва Толстого – одна из территорий, которую выбрали для благоустройства тамбовчане в прошлом году. В голосовании приняли участие более 167 тысяч жителей региона.