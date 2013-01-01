Подведены итоги смотра качества булочных изделий



Мероприятие прошло в формате «контрольная закупка». Помимо экспертов в дегустации приняли участие покупатели.

В торговых центрах Курска для участия в смотре было закуплено восемь образцов хлебобулочных изделий производителей из пяти российских регионов.

По результатам лабораторных испытаний соответствующими требованиям признаны все образцы.

Потребительские предпочтения были распределены следующим образом: батон «Нарезной», ОАО «Курскхлеб», (г. Курск) - 31%; батон «Горчичный», ОАО «Курскхлеб», (г. Курск) - 27%; батон «Горчичный», АО «Проект «Свежий хлеб», (г. Курск) - 15%; батон «Нарезной», ЗАО «Железногорский хлебозавод», (Курская обл., г. Железногорск) - 11%; батон «Нарезной», ИП Шляховой В.В., (Воронежская обл., с. Девица) - 8%; батон «Славянский», ООО «Ваш хлеб» Белгородский филиал «Хлебозавод Золотой колос», (Белгородская обл., пос. Северный) - 4%; батон «Домашний», ОАО «Волжский пекарь», (г. Тверь) - 3%; батон «Простой», АО ПК «Лимак», (г. Липецк) - 1%.

Основываясь на обращениях граждан по вопросу качества продуктов, находящихся на прилавках курских магазинов, аналогичные смотры планируется проводить и в дальнейшем.

Результаты сравнительного смотра качества размещены на официальном сайте администрации Курской области http://adm.rkursk.ru и ОБУ «Курскконтролькачества» http://kurskoekachestvo.ru, доведены до сведения территориальных Управлений Роспотребнадзора, производителей, торговых предприятий для организации более эффективной работы с поставщиками и обеспечения качества и безопасности реализуемой продукции.