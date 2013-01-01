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Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику

Окт 26
Омская область Сибирский федеральный округ
Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику

В период с 15 по 19 октября пять омских компаний завершили работу в рамках бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику (г. Пекин, г. Циндао). В течение четырех дней делегация посетила профильные предприятия и приняла участие в контактно-кооперационной бирже.
Организатором поездки выступил Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций. Целью бизнес-миссии стало расширение географии экспорта и продвижение товаров, услуг и продукции омских производителей на территории Китайской Народной Республики.

В сфере машиностроительной промышленности опыт омских производителей может быть использован при модернизации подвижного состава, как для грузовых перевозок, так и для пассажирского транспорта. Так, компания «Гибкое колесо» презентовала проект колесной пары нового поколения для подвижного состава и заинтересовала крупных производителей Китая - CRRC Corporation Limited и Shandong Gaosu Group. Как отмечают омские бизнесмены, технология колесной пары нового поколения поможет значительно сэкономить расходы при эксплуатации подвижного состава.

Достигнуты предварительные договоренности в сфере деревообрабатывающей промышленности. Представители компании «Альянс» провели индивидуальные встречи с китайскими предпринимателями, которые рассматривают варианты поставки древесины, а именно сорта «Сосна обыкновенная».

Китайское бизнес-сообщество по достоинству оценило продукцию «С-Фрукт Сибирь». Омичи провели дегустацию фруктовых чипсов и долек. Представителей крупной сети супермаркетов на территории КНР заинтересовали сушеные грибы.

Компания «Будущее сегодня» уже имеет офис в г. Циндао, в этот раз они встретились с представителями пивоварни «Циндао» - крупнейшей пивоваренной компанией Китая. Бизнесмены обсудили, как с помощью омских ИТ-технологий возможно улучшить производственный процесс.

Графитовые смазки и противогололедная продукция от компании «СМП-52» вызвали интерес у Шандунской высокоскоростной группы (SDHS) и экспортно-импортных компаний.

«Бизнес-миссия в г. Пекин завершила работу. Главная цель поездки достигнута - изучены возможности для двустороннего сотрудничества Омского региона и Китая. Предприниматели подготовили коммерческие предложения для китайских бизнесменов, провели деловые встречи. На данный момент ждем решений от китайской стороны, чтобы продолжить дальнейшие консультации, - отметил по итогам деловой поездки генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун. - Специалисты Центра поддержки экспорта Омской области продолжат взаимодействовать с участниками деловой поездки и окажут помощь в проведении переговоров с представителями китайских компаний».



 
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