Подарком к 90-летию Солнцевского района стал обновленный сквер



Участие в торжественном открытии принял заместитель губернатора Курской области Александр Демин. Работы велись в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Главная задача, которую поставил глава государства перед регионами, – создать комфортные условия для жизни и отдыха граждан.

В 2017 году в Курской области благодаря проекту преобразились 510 дворов и 58 общественных территорий. В текущем году общественных мест отдыха станет на 91 больше, а, кроме того, изменят облик еще 236 дворов.

Поселок Солнцево – один из самых активных участников программы. Благодаря поддержке из федерального и областного бюджетов здесь уже отремонтировано три двора и пешеходная зона. В ближайшее время будут сданы еще два двора и детская площадка в парке «Первомайский».

Но открытие сквера «Солнечный» - самое долгожданное событие для жителей поселка. Здесь появились пешеходные зоны, установлены новые скамейки, урны и фонари.

- Сквер преобразился, он стал действительно уютным и комфортным местом для отдыха и проведения различных мероприятий. Все работы сделаны качественно и в срок. Но многое еще предстоит привести в порядок. Уверен, что благодаря проекту, который будет действовать до 2022 года, в нашем регионе появится еще много благоустроенных дворов, территорий и общественных пространств, - отметил Александр Демин.