Подарком к 90-летию Солнцевского района стал обновленный сквер
Участие в торжественном открытии принял заместитель губернатора Курской области Александр Демин. Работы велись в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Главная задача, которую поставил глава государства перед регионами, – создать комфортные условия для жизни и отдыха граждан.
Поселок Солнцево – один из самых активных участников программы. Благодаря поддержке из федерального и областного бюджетов здесь уже отремонтировано три двора и пешеходная зона. В ближайшее время будут сданы еще два двора и детская площадка в парке «Первомайский».
Но открытие сквера «Солнечный» - самое долгожданное событие для жителей поселка. Здесь появились пешеходные зоны, установлены новые скамейки, урны и фонари.
- Сквер преобразился, он стал действительно уютным и комфортным местом для отдыха и проведения различных мероприятий. Все работы сделаны качественно и в срок. Но многое еще предстоит привести в порядок. Уверен, что благодаря проекту, который будет действовать до 2022 года, в нашем регионе появится еще много благоустроенных дворов, территорий и общественных пространств, - отметил Александр Демин.
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