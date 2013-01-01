Под Воронежем открыли первый в России селекционно-генетический центр по гибридизации сахарной свеклы



В п. Рамонь Воронежской области состоялось открытие первого в России селекционно-генетического центра «СоюзСемСвекла». Совместный проект ГК «Русагро» и АО «Щелково Агрохим» направлен на создание новых высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к засухе и корневым заболеваниям. На предприятии создано 60 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. В перспективе планируется увеличение численности персонала до 80 человек.

По словам генерального директора АО «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, «задача центра - возрождение отечественной селекции и снижение зависимости российских аграриев от зарубежной селекции путем создания высокопластичных, конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы с наивысшей продуктивностью».

Для исследования и создания гибридов сахарной свеклы используется сырье и материал российских производителей. Готовая продукция предприятия - это селекционный материал гибридов сахароносного корнеплода.

К 2020 году общими усилиями специалистов центра «СоюзСемСвекла» в области молекулярной генетики, биотехнологий, семеноводчества должны быть созданы и зарегистрированы 40 новых гибридов сахарной свеклы.

«Данные гибриды будут отличаться высокой стойкостью к погодным условиям и различным заболеваниям. Мы создаем абсолютно новые продукты на российском рынке для того, чтобы провести работу в рамках импортозамещения, так как на сегодняшний день на российском рынке представлены в основном импортные гибриды», — отметил генеральный директор ООО «СоюзСемСвекла» Роман Бердников.

В селекционно-генетическом центре «СоюзСемСвекла» течение 2019-2020 гг. будут проведены испытания гибридов одной из главных технических культур России, по результатам которых они будут внесены в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории страны и адаптированных к почвенно-климатическим условиям её регионов.

Воронежская область, Центральный федеральный округ