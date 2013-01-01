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Под Краснодаром открыли развязку на М-4 «Дон», обеспечивающую скоростное движение к Черному морю

Сен 28
Москва Центральный федеральный округ
Под Краснодаром открыли развязку на М-4 «Дон», обеспечивающую скоростное движение к Черному морю

В результате реконструкции развязки в пять раз увеличилась пропускная способность участка федеральной трассы, соединяющей регионы Центральной России с курортами Краснодарского края.
Сдан в эксплуатацию один из крупных объектов дорожной инфраструктуры, позволяющий сделать федеральную трассу «бесшовной», обеспечив движение в обход городов-миллионников, без заезда в населенные пункты и левых поворотов.

Существовавшая здесь раньше транспортная развязка имела форму трубы, при которой съезд потока из Ростова на Краснодар был основным направлением, а обход Краснодара, что приводило к постоянным заторам и авариям. Реконструкция полностью изменила «створ» трассы «Дон». Теперь основное направление — обход Краснодара (М-4 «Дон») к Ростову-на-Дону, второстепенное — автодорога подъезд к столице Кубани (А-136).

В составе транспортной развязки построены путепровод, два километра новой шестиполосной дороги, надземный пешеходный переход и новые остановочные комплексы.

Такое грамотное распределение потоков позволит обеспечить комфортное и безопасное движение автомобилей, направляющихся по М-4 из Ростова-на-Дону в сторону Новороссийска, Краснодара и обратно/

Наряду со строящимся обходом Аксая в Ростовской области развязка под Краснодаром станет частью автобана со скоростью движения 150 км/ч.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что этот участок М-4 «Дон» не только соединяет север и юг нашей страны, но и является частью большого транспортного коридора, по которому Россия ведет торговлю с другими странами.

Сегодня М-4 «Дон» функционирует на пределе своих возможностей, с большими перегрузками, в условиях ежегодно нарастающего трафика. Так, максимальный среднесуточный трафик на подходах к Краснодару этим летом составил порядка 74 тыс. автомобилей, превысив прошлогодние летние показатели на 14 тыс. автомобилей в сутки. Новые развязки и дороги повысят безопасность и скорость движения.

По словам руководителя госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергея Кельбаха, в ближайшие шесть лет будут завершены обход Аксая, строительство дальнего западного обхода Краснодара, что позволит полностью сформировать «бесшовную» трассу М-4, обойдя крупные города и малые населенные пункты. М-4 «Дон» станет классическим автобаном, который соединят с другими трассами, в частности, М-11.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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