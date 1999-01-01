По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России



Тамбовская область снова стала лидером экологического благополучия России. В рейтинге общественной организации "Зеленый патруль" по итогам весны регион вновь на первом месте. Вместе с Тамбовщиной в список экологически чистых регионов страны вошли Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область.

Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.

Тамбовская область является неизменным лидером всероссийского экологического рейтинга с 2011 года и неоднократно становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.

Масштабная работа по сохранению экологического благополучия продолжится на Тамбовщине в рамках реализации национального проекта «Экология». Данный вопрос – на личном контроле губернатора. Александр Никитин. Тамбовщина участвует в пяти из одиннадцати федеральных экологических проектов: «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Губернатор Александр Никитин подчеркивает: предстоит большая работа, важно сохранить статус экологически чистого региона. Тем более, что одним из 15 показателей эффективности работы власти, утвержденных недавно указом президента России, является качество окружающей среды.