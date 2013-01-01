Первый российский завод по производству кормов для домашних животных открыли в Подмосковье



В деревне Шелепино Дмитровского района на предприятии ООО «Петкорм» будут выпускать около 75 наименований консервированной продукции

Стерилизованный влажный корм для кошек и собак планируют выпускать в пауче, в ламистере и жестебанке разных размеров. Уже заключены контракты на поставку сырья, тары и упаковки с ведущими российскими производителями.

Инженерная инфраструктура завода на 80 процентов состоит из российских материалов и оборудования. Запуск производства позволил создать 30 рабочих мест, а в ближайшем будущем их количество увеличится до 70.

На первом этапе в создание предприятия вложено 1,8 млрд рублей, а общий объем инвестиций по инвестиционному проекту составит 3,5 млрд. рублей. Второй этап его реализации планируется завершить в 2020 году. В новом цехе сухих кормов на зерновой основе будет создано около сотни рабочих мест.

В дальнейшем инвесторы намерены создать предприятия по заготовке ингредиентов, которые используются в производстве финальной продукции, а также сырьевую базу с участием российских сельхозпредприятий.

Эксперты высоко оценивают перспективы российского предприятия, которое создано по новейшим технологиям и специализируется на импортозамещении кормов для животных. Они отмечают, что несмотря на все экономические кризисы, в России отрасль переработки пищевых продуктов и кормов для животных ни разу не падала за 12 лет.

Московская область, Центральный федеральный округ