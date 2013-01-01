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Первый фестиваль "Лысогорские санки" прошел с огромным успехом

Фев 22
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Первый фестиваль "Лысогорские санки" прошел с огромным успехом

В минувшие выходные под Тамбовом с огромным успехом впервые прошел фестиваль «Лысогорские санки». Более 10 тысяч человек собрались на самых крутых горках Притамбовья, чтобы покататься на ледянках и ватрушках и поболеть за участников соревнований на самые креативные санки. Такого успеха и количества гостей от первого фестиваля никто не ожидал, признались сегодня на брифинге организаторы, подводя итоги прошедшего праздника.
Впереди большая работа, чтобы фестиваль Лысогорские санки-2020 смог вместить всех желающих и прогремел уже на всю страну.

- По поручению губернатора Александра Никитина мы проводим большую работу, чтобы каждая территория имела свое крупное событие. Конечно, событийный туризм должен быть круглогодичным. Зимний период сложный и до этого у нас не было ни одного крупного зимнего мероприятия в муниципалитете. Я рада, что организаторам удалось угадать потребность жителей в таком формате отдыха. Была проделана большая работа: от обеспечения безопасности до организации питания. Турист едет за эмоциями. Создать это настроение организаторам удалось, - отметила заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Валентина Ивлиева.

Зона для пикника, торговые ряды, кемпинг, фудкорт, горки для зрителей и участников заездов, катания на упряжке с хаски, зимний футбола: развлечения были на любой вкус.

Праздник действительно вызвал большой ажиотаж, признался глава Тамбовского района Алексей Бородин. Организаторы рассчитывали принять на площадке фестиваля около полутора тысяч гостей, а парковка была рассчитана на 500 мест. Но количество желающих превзошло все ожидания. Отсюда и автомобильные пробки, и очереди из желающих кататься с горки.

- Я еще раз хочу извиниться перед теми, кто не смог попасть на фестиваль. Мы учтем все недостатки и проведем работу над ошибками. Но, хочу заметить: те, кто смог добрать на «Лысогорские санки», высказывают только положительные отзывы.

- Мнение представителей турфирм, которые побывали на празднике, однозначное – турист на фестиваль поедет. Поэтому теперь мы будем заявлять этот фестиваль в Национальный календарь событий на следующий год и работать над тем, чтобы он смог принять как можно больше гостей, - сказала начальник Туристско-информационного отдела Татьяна Долихина.

Президентом страны Владимиром Путиным поставлена серьезная задача развития экспорта туристических услуг. На Тамбовщине есть чем привлечь не только соотечественников, но также иностранцев.



 
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