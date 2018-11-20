Первая партия тамбовского фуа-гра уже направлена на реализацию



Интересный и необычный проект по производству фуа-гра реализуется в селе Красный хутор Сосновского района Тамбовской области.

Предприниматели решили обеспечить россиян одним из самых популярных деликатесов современности - фуа-гра. И работа закипела. В декабре 2016-го при поддержке Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области был дан старт проекту «Красный хутор» по откорму утки породы «Мулард» на жирную печень фуа-гра. А сегодня данное производство посетил первый заместитель главы администрации области Александр Ганов.

Он подчеркнул, что работа профильных управлений и институтов поддержки предпринимателей направлена на выполнение поручений губернатора Александра Никитина: активнее взаимодействовать с бизнесом и федеральными институтами по привлечению в регион инвестиций.

Такая позиция, в том числе, помогла и данному проекту. ООО «Канард», решившее воплотить в жизнь проект «Тамбовское фуа-гра», сначала рьяно взялось за дело: отремонтировали бывшие колхозные коровники села «Красный хутор», закупили необходимое оборудование. Однако при реализации проекта и выборе его финансовой модели они не учли сроки освоения технологии, которые значительно превысили расчетные. В результате не был выполнен план выхода на производство, что привело к срыву объемов реализации и невозможности компанией осуществлять платежи по обслуживанию кредита.

С учетом важности для региона реализуемого проекта Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области помог найти выход из сложившейся ситуации. Был подобран новый инвестор проекта - сельскохозяйственный кооператив «Сосновский фермер». И в развитие производства этим кооперативом уже вложено более 5 миллионов рублей.

- Сейчас полностью освоены все технологические процессы и компания уже производит продукцию. Кроме того, при поддержке Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области мы рассчитываем получить кредит в объеме 15 миллионов рублей в МСП банке для пополнения оборотных средств, - отмечает председатель кооператива Антон Зверев.

На данный момент предприниматели заключили первые договоры на поставку деликатесной продукции со столичными предприятиями торговли. И в октябре текущего года пробная партия тамбовского фуа-гра была отправлена на реализацию.

20.11.2018