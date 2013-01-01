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От Якутии до Приамурья завершили заполнение газом «Силы Сибири»

Окт 31
Москва Центральный федеральный округ
От Якутии до Приамурья завершили заполнение газом «Силы Сибири»

От Чаяндинского месторождения в Якутии до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска Амурской области доведён газ по новому газопроводу «Сила Сибири». Линейная часть газопровода полностью подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай, которые начнутся с 1 декабря.
В рамках завершающего этапа будет заполнен газом трансграничный переход через реку Амур. На основных объектах Чаяндинского месторождения в настоящее время идут пусконаладочные работы. Бурение эксплуатационных скважин ведется с опережением графика.

Кроме того, на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, из которого также будет поступать газ в «Силу Сибири», полным ходом идет эксплуатационное бурение газовых скважин.

Таким образом, практически реализован пятилетний проект, имеющий важное стратегическое значение для России.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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