От Якутии до Приамурья завершили заполнение газом «Силы Сибири»



От Чаяндинского месторождения в Якутии до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска Амурской области доведён газ по новому газопроводу «Сила Сибири». Линейная часть газопровода полностью подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай, которые начнутся с 1 декабря.

В рамках завершающего этапа будет заполнен газом трансграничный переход через реку Амур. На основных объектах Чаяндинского месторождения в настоящее время идут пусконаладочные работы. Бурение эксплуатационных скважин ведется с опережением графика.

Кроме того, на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, из которого также будет поступать газ в «Силу Сибири», полным ходом идет эксплуатационное бурение газовых скважин.

Таким образом, практически реализован пятилетний проект, имеющий важное стратегическое значение для России.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ