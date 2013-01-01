От Якутии до Приамурья завершили заполнение газом «Силы Сибири»
Окт 31
От Чаяндинского месторождения в Якутии до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска Амурской области доведён газ по новому газопроводу «Сила Сибири». Линейная часть газопровода полностью подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай, которые начнутся с 1 декабря.
В рамках завершающего этапа будет заполнен газом трансграничный переход через реку Амур. На основных объектах Чаяндинского месторождения в настоящее время идут пусконаладочные работы. Бурение эксплуатационных скважин ведется с опережением графика.
Кроме того, на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, из которого также будет поступать газ в «Силу Сибири», полным ходом идет эксплуатационное бурение газовых скважин.
Таким образом, практически реализован пятилетний проект, имеющий важное стратегическое значение для России.
Амурская область, Дальневосточный федеральный округ
31 Окт 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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