ОРВ в Удмуртии: внесены изменения в законодательство

9 июля 2019 года принят Закон Удмуртской Республики № 37-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской Республике».

Изменения обусловлены приведением в соответствие с федеральным законодательством и связаны с уточнением предметной области оценки регулирующего воздействия на уровне субъектов РФ.

Таким образом, помимо ранее установленных исключений не подлежат оценке регулирующего воздействия следующие проекты нормативных правовых актов Удмуртской Республики:

1) устанавливающие, изменяющие, отменяющие подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

2) разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.