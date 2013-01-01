ОРВ в Удмуртии: внесены изменения в законодательство
Изменения обусловлены приведением в соответствие с федеральным законодательством и связаны с уточнением предметной области оценки регулирующего воздействия на уровне субъектов РФ.
Таким образом, помимо ранее установленных исключений не подлежат оценке регулирующего воздействия следующие проекты нормативных правовых актов Удмуртской Республики:
1) устанавливающие, изменяющие, отменяющие подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);
2) разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
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