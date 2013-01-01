ОРВ в Удмуртии: итоги 2018

Документ содержит аналитическую информацию о процедурах ОРВ (в том числе на муниципальном уровне):

- подготовлено 59 заключений об ОРВ на проекты НПА УР (3 из них отрицательные, по 5 проектам НПА УР принято решение об отказе от дальнейшей разработки);

-удельный вес заключений, содержащих замечания и требующих их устранения, в 2018 году составил 25,4% от общего объема подготовленных заключений;

- проведена экспертиза в отношении 7 действующих НПА УР (в 1 случае выявлены положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской деятельности).

В 2018 году в 15 муниципальных образованиях ОРВ была проведена в отношении 61 проектов муниципальных актов.

Кроме этого, в докладе представлены итоги работы по популяризации института ОРВ в республике, обозначены основные направления работ и задачи на 2019 год.

Скачать доклад о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в Удмуртской Республике в 2018 году можно перейдя по ссылке: http://www.regulation.udmurt.ru/Files/GetFile?fileid=47bee833-340d-47b0-9329-848dead957d1