ОРВ в Удмуртии: итоги 2018
- подготовлено 59 заключений об ОРВ на проекты НПА УР (3 из них отрицательные, по 5 проектам НПА УР принято решение об отказе от дальнейшей разработки);
-удельный вес заключений, содержащих замечания и требующих их устранения, в 2018 году составил 25,4% от общего объема подготовленных заключений;
- проведена экспертиза в отношении 7 действующих НПА УР (в 1 случае выявлены положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской деятельности).
В 2018 году в 15 муниципальных образованиях ОРВ была проведена в отношении 61 проектов муниципальных актов.
Кроме этого, в докладе представлены итоги работы по популяризации института ОРВ в республике, обозначены основные направления работ и задачи на 2019 год.
Скачать доклад о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в Удмуртской Республике в 2018 году можно перейдя по ссылке: http://www.regulation.udmurt.ru/Files/GetFile?fileid=47bee833-340d-47b0-9329-848dead957d1
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