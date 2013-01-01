Орловские журналисты вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса «СМИротворец»



«Радио России – Орёл» (ГТРК «Орёл») заняло третье место в номинации «Радио» в категории «Федеральные и региональные СМИ».

На звание «СМИротворца-2017» претендовали журналисты 995 СМИ из 85 регионов страны.

Эксперты рассмотрели более 9 тыс. работ.

Профессиональное жюри, в состав которого входили известные политики, ученые, лидеры этнокультурных организаций и мэтры журналистики, высоко оценило программы Ольги Борисовой «Чернышенская игрушка» (из цикла «Мастерская народных умельцев») и «Встречаем масленицу!» (из цикла «Вести-культура»).

«Победа в конкурсе - показатель высокого качества работы редакций в целом и авторов в частности», - подчеркнула член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Справочно:

Всероссийский конкурс «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики в рамках Госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».