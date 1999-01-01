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ИЗМИР

Орловская область стала регионом, свободным от контрафактных лекарственных средств

Янв 31
Орловская область Центральный федеральный округ

На территории Орла и Орловской области контрафактных лекарственных средств не обнаружено.
Об этом заявил Михаил Михейкин, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Орловской области на аппаратном совещании у врио Губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова в ходе обсуждения вопроса о надзоре в сфере лекарственных средств и медицинских изделий.

«На территории области с 2007 по 2017 год включительно контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств не выявлено. Область у нас небольшая, отследить все легко, так что здесь все прозрачно», - подчеркнул Михаил Михейкин.

Руководитель Территориального органа Росздравнадзора отметил, что самыми типичными нарушениями в сфере обращения лекарственных средств в Орловской области являются: несоблюдение условий хранения, истекший срок годности лекарственных средств, использование лекарственных препаратов, качество которых не подтверждено, необходимость проведения текущего ремонта помещений, в которых осуществляется хранение лекарственных средств.

Основная масса подобных нарушений выявлена в аптечных организациях частной формы собственности, в отношении которых плановые контрольные мероприятия не проводятся в связи с действующим в настоящее время мораторием на проверку организаций малого бизнеса («надзорные каникулы»).

Всего по материалам правоохранительных органов в 2017 года составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.

В 2018 году надзорные мероприятия в отношении лиц, осуществляющих обращение лекарственных средств, будут проводиться с учетом особенностей, обусловленных существенными изменениями в законодательстве РФ.



 
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