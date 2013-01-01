Орловская область и Санкт-Петербург будут расширять межрегиональное сотрудничество



Делегация Орловской области во главе с Андреем Клычковым посетила Северную столицу 25 января. В ее состав вошли заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, заместитель Председателя Правительства области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов, заместитель Губернатора и Председателя Правительства области - руководитель Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации Михаил Коротаев.

В ходе визита состоялась рабочая встреча в Смольном врио Губернатора Орловской области с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

По словам Георгия Полтавченко, в последнее время взаимоотношения между Санкт-Петербургом и Орловской областью активизировались. В прошлом году регионы подписали соглашение, в рамках которого уже идет планомерная работа. Стабильно высоким остается торговый оборот. Губернатор подчеркнул, что Петербург заинтересован в расширении поставок продовольственных товаров, а также техники для коммунального хозяйства из Орловской области.

Андрей Клычковв свою очередь отметил, что Орловская область заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Санкт-Петербургом по всем направлениям: торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном.

«Мы рассчитываем, что эта встреча придаст новый импульс нашему сотрудничеству, расширению контактов между предпринимателями, органами власти, регионами в целом, - подчеркнул врио Губернатора Орловской области.

Андрей Клычков также сообщил, что Орловская область планирует изучить опыт Петербурга в сфере здравоохранения, а также в решении вопросов расселения ветхого жилья и сохранения архитектурных памятников. Как отметил врио Губернатора, в регионе высоко ценят качественную сельскохозяйственную технику петербургского производства. Также аграрии области готовы участвовать в районных ярмарках выходного дня.

Кроме того, Орловская область рассчитывает на расширение сотрудничества в культурной сфере, развитию межвузовского взаимодействия.

«Ваш визит подтверждает взаимный интерес к использованию тех возможностей, которые нам сегодня дают межрегиональные связи, и в этом направлении нам надо еще более активно работать», – отметил Георгий Полтавченко.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу празднования в этом году 200-летнего юбилея Ивана Сергеевича Тургенева. Многие страницы его жизни и творчества связаны с Санкт-Петербургом, где он и похоронен. Правительством Российской Федерации утверждён план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея. Георгий Полтавченко и Андрей Клычков обсудили планы по подготовке к юбилею писателя, который будет широко отмечаться и в Петербурге, и в Орловской области.

Врио Губернатора Орловской области пригласил Георгия Полтавченко в качестве почетного гостя посетить Орловскую область в дни празднования юбилея писателя.