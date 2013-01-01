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ИЗМИР

Оренбуржцы сразились «На огненных рубежах»

Июн 11
Москва Центральный федеральный округ
Оренбуржцы сразились «На огненных рубежах»

В Оренбургской области 11 июня состоялся четвертый военно-исторический фестиваль «Ратная слава»
Главным событием фестиваля, организованного русским обществом «Пересвет» при поддержке министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, стала реконструкция одного из крупных сражений тринадцатого века с участием русских дружин, европейских рыцарей и степных кочевников.

Для полного погружения в историю участников фестиваля были организованы соревнования в метании копья и стрельбе из лука, бои на мечах, мастер-классы по гончарному делу, ткачеству и резьбе по дереву.

На площадке фестиваля работал этнографический шатровый лагерь «Лучезар» и трапезная "Дикий вепрь". Кроме того, состоялись показательные выступления конноспортивного клуба «Гармония», турнир дружин и лучников.

«Ратная слава» впервые была проведена в 2014 году, а сегодня стала одним из главных мероприятий событийного календаря Оренбургской области.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ



 
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