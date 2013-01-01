Опыт курян перенимает Липецкая область



В частности, речь идет о реализации в Курской области государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Круглый стол на эту тему в рамках межрегионального национально-культурного музыкального фестиваля «Мэрцишор» был организован комитетом по труду и занятости населения Курской области. Участие в мероприятии приняли представители администраций Курской области, УМВД России по Курской области, молдавских общин и студенты курских вузов – граждане Республики Молдова.

Гостями круглого стола стали начальник управления по труду и занятости населения Липецкой области Петр Яицкий - начальник управления труда и занятости Липецкой области, Наталья Братерская – начальник отдела содействия переселению, директор Центра переселения соотечественников города Липецк Татьяна Маринюк, которым был интересен опыт курян по реализации данной программы.

Для присутствующих была проведена презентация программы нашего региона, им были розданы памятки и буклеты с актуальной информацией о территории вселения, возможностях трудоустройства, получения правового статуса в Курской области, квот на временное проживание.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Курскую область в рамках реализации программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, переехали на постоянное место жительства около полутора тысяч человек. Из около 1,4 тысяч переселенцев трудоспособного возраста, работа найдена для более восьмисот человек. Несовершеннолетним детям предоставлена возможность получения дошкольного, школьного и профессионального образования, занятий спортом, участия в культурных мероприятиях.

Участникам государственной программы на жилищное обустройство предоставляются единовременные выплаты в размере трех тысяч рублей. Такие же суммы дополнительно получают семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и семьи переселенцев, прибывшие на постоянное место жительства в сельскую местность.

Поддержка соотечественников, прибывших из-за рубежа, стала возможной благодаря вниманию Президента РФ Владимира Путина к этой проблеме. В соответствии с подписанным в 2016 году Указом изменились условия программы. Одно из нововведений было направлено на содействие в жилищном обустройстве участникам Государственной программы, путем предоставления им компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев. На эти цели выделены дополнительные федеральные средства. В Курской области в 2017 году такую поддержку получили 79 семей.

В целом на реализацию программы в прошлом году регион потратил более 5,2 млн. рублей, порядка половины из них – из федерального бюджета.