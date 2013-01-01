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Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России

Авг 19
Астраханская область Южный федеральный округ
Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России

В Астраханской области с рабочим визитом побывал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Посетив вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным ряд спортивных организаций и ознакомившись с достижениями астраханских спортсменов, министр особо отметил положительный опыт региона по развитию массового спорта. Один из успешных проектов по привлечению населения к здоровому образу жизни предложено тиражировать по всей стране.
Министр спорта России вместе главой области посетили Региональный центр спортивной подготовки по футболу «Волгарь», где идет отбор и подготовка лучших кадров для профессиональной футбольной команды, в которой сейчас играет 17 астраханцев — воспитанников местной школы футбола.

В региональном центре спортивной подготовки «Звёздный» Павлу Колобкову представили проект «Гандбол — в школу», в который наряду с аналогичным проектом по футболу планируется распространить в сотнях городских и сельских школ. Презентация проекта «Дворовый спорт», в который уже сейчас вовлечены тысячи астраханцев, вызвала большой интерес у министра спорта РФ.

Он также ознакомился с ходом строительства спортивных объектов — Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово и Академии футбола «Волгарь» в Астрахани.

Как отметил Павел Колобков, у Астраханской области очень хорошие показатели по реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», которые превышают среднероссийские на 6 процентов.

«Очень важно, что вы не останавливаетесь: успешно реализуете ряд таких программ как «Футбол — в школу» и «Гандбол — в школу». В регионе очень важная и интересная программа, связанная с дворовым спортом. По сути, это спорт по месту жительства — для всех категорий граждан, в том числе для пенсионеров, для людей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнул министр спорта РФ, особо отметив, что в регионе удается обеспечивать прочную связь между массовым и профессиональным спортом.

«Мы планируем рассмотреть астраханский проект «Дворовый спорт» в рамках форума «Спортивная держава» и присвоить ему статус экспериментальной площадки. Более детально его изучим и представим другим регионам», — сообщил Павел Колобков, добавив, что для развития массового спорта со стороны федерального центра предусмотрено хорошее финансирование, благодаря которому будут построены новые объекты в Астраханской области.

Врио губернатора Игорь Бабушкин конкретизировал, какие спортивные объекты решено построить в регионе с помощью федерального финансирования. «Мы обсудили возможность строительства крытого футбольного манежа в Трусовском районе, в микрорайоне АЦКК. Также нам предстоит в самое ближайшее время построить 15 межшкольных стадионов по типовым проектам и 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в районах региона», — сообщил глава Астраханской области.

Игорь Бабушкин добавил, что с нетерпением ждет открытия в Астрахани ледовой арены и продолжит здесь лично с удовольствием заниматься любимым видом спорта.

Кроме того, глава региона рассказал, что, хотя на спорт у него сейчас мало времени, он с удовольствием поучаствовал недавно в зарядке с пенсионерами на набережной в Астрахани и, присоединившись ним, зарядился бодростью и энергией.

«Я много сейчас езжу по селам, общаюсь с людьми. Востребованность в создании условий для занятия массовым спортом очень велика. Причем заниматься хотят все. А программа «Дворовый спорт» как раз и позволит нам создать эти условия для людей», — уверен врио губернатора Игорь Бабушкин.

19 Авг 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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