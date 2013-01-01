Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске



12-13 февраля Омск станет вторым городом-участником всероссийского Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». Прием заявок на конкурс инновационных стартапов завершен, но принять участие в мероприятии и пообщаться с лучшими экспертами сможет любой желающий житель Омска и соседних регионов. Вход свободный, регистрация обязательна.

Участники регионального конкурса проектов будут бороться за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и возможность принять участие в программе «Старт», чтобы получить 2 миллиона рублей на развитие проекта от Фонда содействия инновациям. Победители получат пригласительные билеты на Startup Village — самую крупную в России и странах СНГ стартап-конференцию для технологических предпринимателей.

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум», организатор Open Innovations Startup Tour: «При отборе проектов на конкурс мы всегда руководствуемся критериями, которые используются при присвоении статуса участника «Сколково», потому что они абсолютно четкие и понятные. Это достаточность команды, технологическая новизна, непротиворечивость научным базовым положениям и основам, конкурентоспособность на мировом рынке. Проект необязательно должен быть в высокой степени зрелости и готовности. Важно, чтобы человек, который его представляет, понимал суть решения технологической задачи, и чтобы у него был ресурс в виде команды, которая способна эту задачу решить».

Шесть лет назад Стартап Тур уже проходил в Омске. Тогда Александр Шиллер получил приглашение на Startup Village и встретил в Москве первых крупных инвесторов. Сейчас его компания «Гибкое колесо» разрабатывает уникальную технологию, которая должна увеличить скорость и грузоподъемность любого рельсового транспорта. В этом году предприниматель представит свой новый проект, связанный с технологией blockchain.

Денис Кушнер, заместитель министра экономики Омской области: «Проведение в Омске такого события, как Стартап Тур, позволит местным предприятиям заявить о себе, привлечь внимание к своим идеям, найти новых партнеров и потенциальных инвесторов. Наши ожидания от мероприятия связаны, прежде всего, с появлением интересных проектов, которые смогут "зажечь" экспертов и стартовать в большую жизнь».

Регистрация на участие в Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» в Омске открыта до 12 февраля. Представителям СМИ для аккредитации также нужно зарегистрироваться на сайте. Мероприятие состоится в Конгресс-холле Агентства развития и инвестиций Омской области (ул. 70 лет Октября, 25/6).