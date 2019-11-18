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В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП

Фев 20
ТПП РФ
В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП

Презентация онлайн-платформы ATFN состоялось в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Платформа ATFN – это технологическое решение, которое делает доступным финансирование для малого и среднего бизнеса в сегменте госзаказа и объединяет партнёров финансового рынка.
Открывая презентацию, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза подчеркнул, что сегодняшняя встреча – это ответ на запрос предпринимательского сообщества. Представители малого и среднего бизнеса кроме общей финансовой информации интересовались, прежде всего, конкретными инструментами, которые стали бы полезными в их повседневной деятельности. С прошлого года началась активная работа в этом направлении. И презентация проекта компании «Межотраслевое агентство регионального экономического развития» (МАРЭР) – платформы ATFN – важный шаг в этом направлении.

Тема использования перспективных механизмов финансирования производственного сектора, предприятий малого и среднего бизнеса – одно из основных направлений работы крупнейшего объединения предпринимателей страны, отметил в своем приветственном слове вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. И кроме участия в разработке таких механизмов, их обкатке, очень важно убедиться в том, что они работают стабильно, приносят необходимые экономике и предпринимателям результаты. Члены Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, руководство Палаты деятельно поддерживают и продвигают проект, и как свидетельствуют отклики, поступающие из региональных торгово-промышленных задач, онлайн-платформа ATFN пользуется все большей популярностью у представителей реального бизнеса.

Особый вклад в развитие платформы и экспертизу в сфере небанковского финансирования МСП со стороны Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политики отметил генеральный директор компании МАРЭР Александр Че.

«Платформа ATFN не только проводит онлайн-скоринг заемщика, но и содержит общую базу экспресс-продуктов разных банков, унифицирует методику оценки заявок, а также соответствует всем требованиям ЦБ по обеспечению защиты информации», сообщил в ходе презентации руководитель МАРЭР.

К ATFN подключились уже 10 кредитных организаций. Еще столько же партнеров находятся на стадии подписания договоров. Расширение платформы ATFN за счет сотрудничества со значимыми игроками финансового рынка позволит сделать ее еще более эффективной.

Интеграция новых партнёров позволит предоставлять клиентам еще больше дополнительных преимуществ от использования платформы и новые экспресс-продукты. За автоматизацией выдачи финансовых продуктов будущее, особенно в условиях упрощения процедур проведения госзакупок и государственных программ стимулирования МСП, подчеркнул Александр Че.

По итогам плодотворной дискуссии о доступности финансирования для МСП и цифровых решений, участники отметили огромный потенциал всей отрасли.

20 Фев 2020, ТПП РФ


 
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